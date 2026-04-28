セリエA 25/26の第34節 ラツィオとウディネーゼの試合が、4月28日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはイドリサ・ゲイ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ウディネーゼのユルゲン・エッケレンカンプ（MF）のアシストからキングスレイ・ エヒジブエ（DF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

ここで前半が終了。0-1とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ラツィオは同時に2人を交代。ケネス・テーラー（MF）、ブレ・ディア（FW）に代わりフィサヨ・デーレバシル（MF）、ペドロ（FW）がピッチに入る。

50分ラツィオが同点に追いつく。ルカ・ペレグリーニ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、ラツィオが選手交代を行う。マッテオ・キャンセリエリ（FW）からグスタフ・イサクセン（FW）に交代した。

65分、ウディネーゼが選手交代を行う。ヤクブ・ピオトロフスキ（MF）からレノン・ミラー（MF）に交代した。

69分、ウディネーゼが選手交代を行う。ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に代わりアダム・ブクサ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

76分、ラツィオが選手交代を行う。タイアニ・ノスリン（FW）からダニエル・マルディーニ（FW）に交代した。

80分ラツィオが逆転。トマ・バシッチ（MF）のアシストからペドロ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

82分、ウディネーゼは同時に3人を交代。イドリサ・ゲイ（FW）、クリスティアン・カバセレ（DF）、ハッサン・カマラ（DF）に代わりバクン・バヨ（FW）、オイエル・サラガ（MF）、Arizala Juan（MF）がピッチに入る。

83分、ラツィオが選手交代を行う。ルカ・ペレグリーニ（DF）からヌーノ・タバレス（DF）に交代した。

後半終了間際の86分ウディネーゼのバクン・バヨ（FW）のアシストからアーサー・アッタ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに90+3分ウディネーゼが逆転。バクン・バヨ（FW）のアシストからアーサー・アッタ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

しかし、90+5分ラツィオのペドロ（FW）のアシストからダニエル・マルディーニ（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、ラツィオは41分にマッテオ・キャンセリエリ（FW）、57分にルカ・ペレグリーニ（DF）、90+7分にパトリック（DF）に、またウディネーゼは90分にオイエル・サラガ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-28 05:50:31 更新