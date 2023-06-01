「ドラゴンボールZ」よりS.H.Figuarts「スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）」＆「フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉」4月28日より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）」（価格：7,150円）および「S.H.Figuarts フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉」（価格：4,400円）の予約受付を4月28日より開始する。
どちらも商品発送は10月を予定している。
S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）
予約開始日：4月28日
発送：10月 予定
価格：7,150円
本商品は、「ドラゴンボールZ」に登場する「スーパーサイヤ人孫悟空」を、最新の関節構造を取り入れて完全新規造形で立体化したもの。フリーザ編終盤の激しい戦いにより上半身の筋肉が露出した状態の「スーパーサイヤ人孫悟空」が劇中のボリューム感そのままに再現されている。全高は約145mm。
【セット内容】
・本体
・交換用表情パーツ3種
・交換用手首左右各5種
・交換用前髪パーツ
・交換用頭部パーツ
・かめはめ波用エフェクトパーツ
交換用表情パーツには「叫び」、「食いしばり」、「ニヤリ」が付属する。交換用前髪パーツも付属するため、劇中のさまざまなシーンを再現できる
逆立った状態の髪の毛パーツも付属し、印象的な「クリリンのことかー!!!!!」のシーンも再現できる
かめはめ波用エフェクトパーツも付属
可動構造はS.H.Figuartsドラゴンボールシリーズで培った関節構造がさらに進化。肩基部に新たに可動軸を追加し、パンツパーツには軟質素材を採用している
S.H.Figuarts フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉
予約開始日：4月28日
発送：10月 予定
価格：4,400円
本商品は、「フリーザ 第四形態」を劇中のシルエットを再現したプロポーションで新規造形し、新規可動構造を組み込み立体化したもの。尻尾パーツは「通常状態」、「切れた状態」の2種類の状態を再現できるため、悟空たちとの戦闘シーンを幅広く再現できる。また、交換用の「食いしばり顔」表情パーツには、傷を再現した塗装が施されている。全高は約115mm。
セット内容
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用表情パーツ3種
・交換用足首パーツ左右
・交換用尻尾パーツ
・尻尾パーツ
肩、腹、腰、脚を中心に、全体で可動構造を一新。自然なプロポーションを維持しつつ柔軟な可動を実現。さらに、尻尾パーツにも可動構造を取り入れ、さまざまなポージングを取らせることができる
交換用表情パーツは、「ニヤリ顔」、「叫び顔」、「食いしばり顔」が付属する
「食いしばり」顔には傷表現を再現。尻尾パーツは「通常状態」と「切れた状態」2種の再現が可能
※「魂EFFECT ROCK Beige Ver. for S.H.Figuarts」は別売り
(C) バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
※発売日は流通により前後する場合があります。