【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）】 予約開始日：4月28日 発送：10月 予定 価格：7,150円 【S.H.Figuarts フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉】 予約開始日：4月28日 発送：10月 予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）」（価格：7,150円）および「S.H.Figuarts フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉」（価格：4,400円）の予約受付を4月28日より開始する。

どちらも商品発送は10月を予定している。

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-（再販）

予約開始日：4月28日

発送：10月 予定

価格：7,150円

本商品は、「ドラゴンボールZ」に登場する「スーパーサイヤ人孫悟空」を、最新の関節構造を取り入れて完全新規造形で立体化したもの。フリーザ編終盤の激しい戦いにより上半身の筋肉が露出した状態の「スーパーサイヤ人孫悟空」が劇中のボリューム感そのままに再現されている。全高は約145mm。

【セット内容】

・本体

・交換用表情パーツ3種

・交換用手首左右各5種

・交換用前髪パーツ

・交換用頭部パーツ

・かめはめ波用エフェクトパーツ

交換用表情パーツには「叫び」、「食いしばり」、「ニヤリ」が付属する。交換用前髪パーツも付属するため、劇中のさまざまなシーンを再現できる

逆立った状態の髪の毛パーツも付属し、印象的な「クリリンのことかー!!!!!」のシーンも再現できる

かめはめ波用エフェクトパーツも付属

可動構造はS.H.Figuartsドラゴンボールシリーズで培った関節構造がさらに進化。肩基部に新たに可動軸を追加し、パンツパーツには軟質素材を採用している

S.H.Figuarts フリーザ 第四形態〈底知れぬ宇宙一の力〉

予約開始日：4月28日

発送：10月 予定

価格：4,400円

本商品は、「フリーザ 第四形態」を劇中のシルエットを再現したプロポーションで新規造形し、新規可動構造を組み込み立体化したもの。尻尾パーツは「通常状態」、「切れた状態」の2種類の状態を再現できるため、悟空たちとの戦闘シーンを幅広く再現できる。また、交換用の「食いしばり顔」表情パーツには、傷を再現した塗装が施されている。全高は約115mm。

セット内容

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用表情パーツ3種

・交換用足首パーツ左右

・交換用尻尾パーツ

・尻尾パーツ

肩、腹、腰、脚を中心に、全体で可動構造を一新。自然なプロポーションを維持しつつ柔軟な可動を実現。さらに、尻尾パーツにも可動構造を取り入れ、さまざまなポージングを取らせることができる

交換用表情パーツは、「ニヤリ顔」、「叫び顔」、「食いしばり顔」が付属する

「食いしばり」顔には傷表現を再現。尻尾パーツは「通常状態」と「切れた状態」2種の再現が可能

※「魂EFFECT ROCK Beige Ver. for S.H.Figuarts」は別売り

(C) バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。

