減益予想で株価下落の東宝 『ゴジラマイナスゼロ』で起死回生なるか
●来期減益予想で東宝の株価が下落中日本3大映画メジャーの一角である東宝の株価下落が続いている。大ヒット作が続き、2026年2月期の純利益が19.4％の大幅増益となった同社の株価が、なぜ下落しているのか。下落の理由と今期の業績見通しを展望する。
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●今期減益見通しの理由は?決算短信で発表された2027年2月期の業績予想は、営業収入3,450億円（前年同期比4.3％減）、営業利益620億円（同8.7％減）、経常利益670億円（同4.5％減）、純利益410億円（同20.8％減）と減収減益の見込みとなっている。
これは前期に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』や実写興行収入の最高記録を塗り変えた『国宝』の2大メガヒットがあったため、その反動減を見込んでいるものと思われる。
●『ゴジラマイナスゼロ』公開で起死回生狙う今期の上映ラインアップで期待されているのが、『ゴジラマイナスゼロ』（『ゴジラ-0.0』）である。同作は、第96回アカデミー賞の視覚効果賞を受賞した前作『ゴジラマイナスワン』（『ゴジラ-1.0』）の続編で、前作の出来が素晴らしかっただけに、映画ファンの期待も高まっている。
すでに公開日も2026年11月3日と決まっており、今回はIMAXで上映される予定という。『国宝』には及ばないまでも、かなりの興行収入が期待できそうだ。
●東宝の株価指標と株主優待東宝の株価指標も確認しておこう。27日の株価終値1,436円で換算したPERは29.40倍（会社予想）、PBRは2.34倍（実績）とやや割高で、配当利回りも1.53％（会社予想）とやや低い。株価指標的には魅力的な水準とはいえないだろう。
それでも同社の株価が比較的底堅いのは、映画招待券贈呈の株主優待があるためだ。100株保有で年間2枚、500株保有で年間5枚、1,000株保有で年間7枚招待券を受け取れる。招待券が目的であれば自動的に長期保有になるので、株主優待が株価の安定にも寄与している。
●保守的予想で上振れの可能性も減益予想で株価が下落基調の東宝だが、元々保守的な業績予想を立てる傾向があり、最終利益は上振れる可能性がある。
『ゴジラマイナスゼロ』のメガヒットに期待して、安値で買っておくのも手堅い投資になりそうだ。