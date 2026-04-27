２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社配信）

【新華社ブハラ4月27日】ウズベキスタン南部に位置するブハラは中央アジア地域の歴史文化都市で、「シルクロードの生きた化石」と称されている。

２４日、ブハラのバザール内を歩く猫。（ブハラ＝新華社配信）

２４日、ブハラの街をバイクに乗って出前を届ける配達員。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２５日、ブハラの街の風景。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街の一角。（ブハラ＝新華社配信）

２４日、ブハラの街の一角で日差しを浴びる人々。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街を駆け回る子ども。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街の一角でチェスを指す住民。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街を散策する女性。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街で風船を売り歩く女性。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街の一角で自撮りする観光客。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街で手作りじゅうたんを整える業者。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社記者／李任滋）

２４日、ブハラの街の一角。（ブハラ＝新華社配信）

２４日、ブハラの街を散策する観光客。（ブハラ＝新華社配信）