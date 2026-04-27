Spotify 20周年。もっとも聴かれたアーティスト＆曲が公開
今や日常に溶け込んだと言っても過言ではない音外配信サービス。
世界最大手のSpotifyは2006年創業、今年は20周年の年！ 20周年を祝して、Spotfiyが初めて内部データを公開。過去20年でもっとも聴かれたアーティストは？ 曲は？
もっともストリーミングされたアーティストは…
20周年にちなんで、トップ20がSpotifyサイトで公開されています。が、ここではトップ10のみ紹介。
気になる1位は…絶対的歌姫、テイラー・スウィフト！
1：テイラー・スウィフト
2：バッド・バニー
3：ドレイク
4：ザ・ウィークエンド
5：アリアナ・グランデ
6：エド・シーラン
7：ジャスティン･ビーバー
8：ビリー・アイリッシュ
9：エミネム
10：カニエ・ウェスト
もっともストリーミングされた曲はこれ
1：Blinding Lights（ザ・ウィークエンド）
2：Shape of You（エド・シーラン）
3：Sweater Weather（ザ・ネイバーフッド）
4：Starboy（ザ・ウィークエンド、ダフト・パンク）
5：As It Was（ハリー・スタイルズ）
6：Someone You Loved（ルイス・キャパルディ）
7：Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse（ポスト・マローン、スウェイ・リー）
8：One Dance（ドレイク、ウィズキッド、カイラ）
9：Perfect（エド・シーラン）
10：STAY (with Justin Bieber)（ザ・キッド・ラロイ、ジャスティン･ビーバー）
そのほか、Spotifyサイトでは、もっともストリーミングされたアルバム、ポッドキャスト、オーディオブックランキングが公開されています。
ちなみに、Spotify創業を詳しく知りたい人は、Netflixドラマ『ザ・プレイリスト』がおすすめですよ。
Source: Spotify
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