Image: Octavio Hoyos/Shutterstock.com

今や日常に溶け込んだと言っても過言ではない音外配信サービス。

世界最大手のSpotifyは2006年創業、今年は20周年の年！ 20周年を祝して、Spotfiyが初めて内部データを公開。過去20年でもっとも聴かれたアーティストは？ 曲は？

もっともストリーミングされたアーティストは…

20周年にちなんで、トップ20がSpotifyサイトで公開されています。が、ここではトップ10のみ紹介。

気になる1位は…絶対的歌姫、テイラー・スウィフト！

1：テイラー・スウィフト

2：バッド・バニー

3：ドレイク

4：ザ・ウィークエンド

5：アリアナ・グランデ

6：エド・シーラン

7：ジャスティン･ビーバー

8：ビリー・アイリッシュ

9：エミネム

10：カニエ・ウェスト

もっともストリーミングされた曲はこれ

1：Blinding Lights（ザ・ウィークエンド）

2：Shape of You（エド・シーラン）

3：Sweater Weather（ザ・ネイバーフッド）

4：Starboy（ザ・ウィークエンド、ダフト・パンク）

5：As It Was（ハリー・スタイルズ）

6：Someone You Loved（ルイス・キャパルディ）

7：Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse（ポスト・マローン、スウェイ・リー）

8：One Dance（ドレイク、ウィズキッド、カイラ）

9：Perfect（エド・シーラン）

10：STAY (with Justin Bieber)（ザ・キッド・ラロイ、ジャスティン･ビーバー）

そのほか、Spotifyサイトでは、もっともストリーミングされたアルバム、ポッドキャスト、オーディオブックランキングが公開されています。

ちなみに、Spotify創業を詳しく知りたい人は、Netflixドラマ『ザ・プレイリスト』がおすすめですよ。

Source: Spotify

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