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今や日常に溶け込んだと言っても過言ではない音外配信サービス。

世界最大手のSpotifyは2006年創業、今年は20周年の年！ 20周年を祝して、Spotfiyが初めて内部データを公開。過去20年でもっとも聴かれたアーティストは？ 曲は？

もっともストリーミングされたアーティストは…

20周年にちなんで、トップ20がSpotifyサイトで公開されています。が、ここではトップ10のみ紹介。

気になる1位は…絶対的歌姫、テイラー・スウィフト！

1：テイラー・スウィフト 2：バッド・バニー 3：ドレイク 4：ザ・ウィークエンド 5：アリアナ・グランデ 6：エド・シーラン 7：ジャスティン･ビーバー 8：ビリー・アイリッシュ 9：エミネム 10：カニエ・ウェスト

もっともストリーミングされた曲はこれ

1：Blinding Lights（ザ・ウィークエンド） 2：Shape of You（エド・シーラン） 3：Sweater Weather（ザ・ネイバーフッド） 4：Starboy（ザ・ウィークエンド、ダフト・パンク） 5：As It Was（ハリー・スタイルズ） 6：Someone You Loved（ルイス・キャパルディ） 7：Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse（ポスト・マローン、スウェイ・リー） 8：One Dance（ドレイク、ウィズキッド、カイラ） 9：Perfect（エド・シーラン） 10：STAY (with Justin Bieber)（ザ・キッド・ラロイ、ジャスティン･ビーバー）

そのほか、Spotifyサイトでは、もっともストリーミングされたアルバム、ポッドキャスト、オーディオブックランキングが公開されています。

ちなみに、Spotify創業を詳しく知りたい人は、Netflixドラマ『ザ・プレイリスト』がおすすめですよ。

Source: Spotify