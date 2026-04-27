SUUNTOがランナーのためのイヤホンを発売。あなたの走りを測ります
SUUNTO（スント）がイヤホン「Suunto Spark（スント スパーク）」を5月8日に発売します。ブランド初のオープンイヤー型で、SUUNTOらしいポップなデザインが目を惹くモデルです。
ランニングに最適化されたイヤホン
スポーツ向けのウェアラブル端末を多くリリースしているSUUNTOだけに、環境音を取り入れやすいオープンイヤー型で、ランニング時などでも安心して使えるように配慮。
ドライバーは低域、高域、音漏れ防止用のマルチドライバーシステムになっており、幅広い帯域を自然に再生します。
コーデックはLHDC 5.0とAACに対応しており、最大96kHzの圧倒的にクリアな高解像度オーディオを実現しています。
アプリを併用することで4つのプリセットEQモードを選択できるほか、自分好みのEQバランスも作成できます。もちろんノイキャン機能も装備。
加えて、SUUNTOだけにトラッキング機能も充実。ランニング中の平均接地時間やケイデンスなどを計測するセンサー機能を搭載しており、単体で走行データを取ることができます。
同社のスマートウォッチと組み合わせると、ペース、心拍数、距離、ラップに関する音声フィードバックを受けることも可能です。
柔らかく肌に優しいシリコン仕上げで、重さはイヤホン片側で10gを切ります。1日中つけていても煩わしくないでしょう。デザインもいいし、アクティビティに集中できる機能性の高さがSUUNTOらしくて好感が持てます。
カラバリはオレンジ、ホワイト、ブラックの3種。価格は各2万9700円（税込）です。
Source: SUUNTO
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