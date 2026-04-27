発生から6日目を迎えた岩手・大槌町の山林火災では、今もなお延焼が続いています。

【写真を見る】延焼拡大の“3つのポイント”

なぜここまで延焼が拡大してしまっているのでしょうか。（4月27日「Nスタ」午後5時ごろの放送より）

鎮圧のめど立たない山林火災 焼損面積は千代田区に相当？

井上貴博キャスター:

岩手県大槌町で発生した火災は、現在も鎮圧のめどが立っていません。

▼吉里吉里

覚知：22日午後4時半ごろ

約1172ヘクタールが焼損





▼小槌覚知：22日午後2時前約446ヘクタールが焼損

約1172ヘクタールというのは東京・千代田区や文京区と同じくらいの面積。



なお、「出火原因」は調査中です。

27日午前7時時点の「被害状況」は以下のようになっています。



▼避難指示 1558世帯 3257人



▼人的被害

・60代の女性が避難所で転倒

・40代の消防団員が右手を負傷



▼物的被害 住宅含む8棟が全焼

刻一刻と変わる火災現場 風向きも影響で予測困難

また、刻一刻と、燃えている場所が変わっているということです。

NASAの人工衛星の画像分析に基づき公表している熱源の地図（NASA FIRMS）によると、

▼22日に南側に集中していた熱源は、

▼23日には北側に移動、

▼24日には3方向に広がっています。

風向きなどによって状況が変わるため、予測が難しいといいます。

なぜここまで？ 延焼拡大の“3つのポイント”

なぜここまで延焼が拡大したのでしょうか。



東京理科大学の桑名一徳教授によると、3つのポイントがあるということです。

▼地形：リアス海岸

→複雑な構造で、風向きが変わりやすい

→急峻な地形が多く、消防団員が入っていくのも困難



▼天候：強風・乾燥

→22日の釜石 湿度9%、最大瞬間風速21.3m/s



▼可燃物：針葉樹林が約5割

→マツ・スギなど油分を多く含む

→燃えやすいものが多く、一気に広がる

件数減っても焼失面積は増 専門家は温暖化による「負のスパイラル」指摘

林野庁のデータによると、山林火災の出火件数はここ4年で減少しています。一方で、焼損面積は倍以上に増えています。

【山林火災】

▼2020年

出火件数：1239件

焼損面積：449ヘクタール



▼2024年

出火件数：831件

焼損面積：1073ヘクタール

出火件数は減っていますが、大規模な山林火災が増加しているといえるのかもしれません。



そのため火災が発生すると、消火が難しいということなのではないでしょうか。

東京理科大学の桑名一徳教授は「火災に対して、危機管理の意識が高まっているので件数は減少。ただ、極端な気候変動により地表が乾燥していて、火災が発生すると被害が広がってしまう」としています。

また、桑名教授は、温暖化による山林火災の“負のサイクル”についても指摘します。

【温暖化→乾燥→山林火災→二酸化炭素濃度上昇】

「温暖化」によって乾燥地帯が増え、

「乾燥」によって山林火災が増える、

「山林火災」が増えると二酸化炭素濃度が上昇し、

「二酸化炭素濃度が上昇」することで、また温暖化が進む。



この負のサイクルを、どこかで断ち切らなければならないといいます。

日本は、地震については意識を高く持っていると思いますが、火災については考える部分があるように感じます。

「もう少し降ってくれると…」大槌町に雨マークも火災どうなる？

ウェザーマップの予報によると、大槌町は28日、29日、5月1日に雨マークとなっています。

2025年の大船渡市の山林火災の際は、26ミリの雨で状況が変わったといわれています。

気象予報士によると、大槌町の5月1日の雨は約10ミリと予想されていて、「もう少し降ってくれるといい」ということです。



また、2026年は低気圧の位置がずれていて、東北の太平洋側は太平洋高気圧に覆われやすく、これから数か月間は乾燥した状況が続きやすいといいます。