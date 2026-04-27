日本の輸出産業にも影響が広がっています。イタリアの高級車「ランボルギーニ」に「フェラーリ」。施設に並ぶのはすべて中古車です。

ジャパン・キャリアー 中野貴志さん

「中東向けアラブに輸出するためのストック車両。中東向けは左ハンドルの高級車がかなり人気」

実は、中東は車にとって“重要な場所”。去年、中古車の日本からの輸出先のトップは、UAE＝アラブ首長国連邦でした。

中東は富裕層による高級車の需要が高いことに加え、アフリカへの輸出拠点としての役割も担ってきました。しかし、ホルムズ海峡の封鎖で輸出ができなくなったのです。

影響は新車にも。

きょう、トヨタが発表した先月の中東向け輸出は去年と比べてほぼ半減。日産自動車もおよそ17％減りました。

そうした中、企業が活路を見いだしているのが…

ジャパン・キャリアー 中野貴志さん

「事実上、封鎖されているので、ホルムズ海峡手前のオマーン港に寄港して、内陸でUAEへ輸送するルートが提供されている」

先ほどの中古車業者では、オマーンの2つの港に輸送する“代替ルート”を開拓。陸路でUAEに運んでいるといいます。また、日産は紅海を通るなどの複数のルートを開拓しています。

代替ルート確保の動きは他の業界でも…

ファーストリテイリング 岡粼健CFO（今月9日）

「輸送の対策を講じていることで、生産や物流面は大きな影響にならない」

世界各国でユニクロを展開するファーストリテイリング。衣料品をヨーロッパに空輸する際には中東が避けられないルートですが…

ファーストリテイリング 岡粼健CFO（今月9日）

「中東通らない経路で、空輸のルートを確保することをすでに行っている。足もとの対応としてはやっていける」

さらに、陸路や海上などを使った輸送に見直しました。ただ、日本企業が模索する代替ルートには課題もあると専門家は指摘します。

神奈川大学 経済学部 松田琢磨 教授

「通常ルートよりも当然、輸送費、保険料、陸送費が高くなりやすい。追加コストが上がると販売価格に転嫁されるということになろうかと」

輸出をゼロにしないための“代替ルート”。今後も試行錯誤が続きそうです。