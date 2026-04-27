●天気は小刻みな周期変化続く 今週は木曜が最もぐずつく

●天気に対応して気温のアップダウンも激しい 体調管理など注意

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週明けのきょう27日(月)の県内は、前日の雨からガラッと変わって、日ざしタップリの陽気に恵まれ、最高気温は所々で25度以上の夏日…広瀬は27度台となるなど、今年一番の少々汗ばむ暑さの所もありました。





そして今回の晴天も、またしても長く続きません。気象衛星による雲画像を見ると、すでに西から次の雲が控えている、という状況です。





あす28日(火)は、朝はまだ晴れ間がありそうですが、日中はだんだん雲が増え、あさって29日(水・祝)はさらに雲が厚みを増していきます。全般には次の天気の崩れは木曜日となってくる見通しです。





そのあと、また天気は持ち直すものの、今週末からの5月初めの5連休は、3日(日・祝)あたりを中心に少々天気がぐずつく可能性があります。このあたりが一番、大型連休の外の行事が多い頃でもありますが、今後も最新の予報は確認しながら必要に応じて雨への対策を視野に入れて頂けたら、と思います。



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あす28日(火)は、だんだん雲が増えていく一日に。朝のうちはまだ多少晴れ間もありますが、午後ほど日ざしを完全に遮るほど雲に覆われ、夕方前後はパラッと雨が落ちてくる所もありそうです。日ざし控えめですが日中の気温は各地で20度は超え、昼間は上着なしでも過ごしやすいでしょう。





雲が増えて日ざし控えめとなりますが、雲を通り抜けて届く紫外線もありますので、お肌が敏感な方などは、しっかり対策を心掛けましょう。





29日(水・祝)は、さらに雲が厚みを増し、木曜日は雨傘の出番が度々ありそうです。

5月スタートはいったん天気は回復も、大型連休後半の5連休は、また一時天気がぐずつくタイミングがあるなど、まだまだ天気が小刻みに変わりやすい日々が続くでしょう。

晴れる日は少し暑いくらい、天気ぐずつく日は少し空気ヒンヤリ…と天気によりアップダウンの激しい気温変化にも、ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

