「KｰPOPアイドルぴ」仲川瑠夏、韓国アイドル風コーデ披露「透明感すごすぎて消えちゃいそう」「AIかと」
FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国アイドル風のコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。
【写真】仲川瑠夏のK-POPアイドル風コーデ
コメントでは「透明感ハンパないって K-POP飛び越えてワールドクラスのアイドルぴだよ」「韓国系も似合っちゃうの」「るなぴはザ日本のアイドルっていう唯一無二のお顔」「AIかと思うくらい美しい」「透明感すごすぎて消えちゃいそう〜儚げ」「女神だ！」「なんでも似合うてんさいすぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】仲川瑠夏のK-POPアイドル風コーデ
「ワールドクラスのアイドルぴだよ」仲川さんは「KｰPOPアイドルぴ」とつづり、1枚の写真を投稿。長袖の白いトップスにバルーンシルエットのミニスカートを合わせ、黒いショートブーツを着用しています。金髪も似合っていてかわいらしいです。
普段のステージ衣装姿も！25日のポストでは、ステージ衣装姿での自撮りショットを公開しています。こちらも美しく、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)