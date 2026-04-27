FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月26日、自身のXを更新。K-POPアイドル風のコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：仲川瑠夏さん公式Xより）

写真拡大

FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国アイドル風のコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。

【写真】仲川瑠夏のK-POPアイドル風コーデ

「ワールドクラスのアイドルぴだよ」

仲川さんは「KｰPOPアイドルぴ」とつづり、1枚の写真を投稿。長袖の白いトップスにバルーンシルエットのミニスカートを合わせ、黒いショートブーツを着用しています。金髪も似合っていてかわいらしいです。

コメントでは「透明感ハンパないって　K-POP飛び越えてワールドクラスのアイドルぴだよ」「韓国系も似合っちゃうの」「るなぴはザ日本のアイドルっていう唯一無二のお顔」「AIかと思うくらい美しい」「透明感すごすぎて消えちゃいそう〜儚げ」「女神だ！」「なんでも似合うてんさいすぎる」と、絶賛の声が寄せられました。

普段のステージ衣装姿も！

25日のポストでは、ステージ衣装姿での自撮りショットを公開しています。こちらも美しく、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)