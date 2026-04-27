乃木坂46金川紗耶 1st写真集が発売決定！「素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています」

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乃木坂46の4期生、“やんちゃん”こと金川紗耶の1st写真集（タイトル未定）が6月30日に発売される。

■美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影

圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川紗耶。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。

街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。

また、洋服が大好きな彼女らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ彼女だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。

情報公開とあわせて解禁となった第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景のなかで、輝きを放つやんちゃんの多幸感が表現されている。

くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集になった。

情報解禁とともに写真集公式X（@saya_1stphoto）も開設。こちらでは、オフショットや最新情報が随時更新されていく。

撮影/三宮幹史

■書籍情報

2026.06.20 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集（タイトル未定）』

■関連リンク

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集』OFFICIAL X

https://x.com/saya_1stphoto

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com