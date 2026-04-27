コブクロ、結成の地・堺東で凱旋イベント開催決定 「Starry Smile Story」の“堺東盤”発売
コブクロが、結成の地である大阪・堺東に恩返しをすべく、シングル「Starry Smile Story」の“堺東盤”をリリースすることが決定した。
【写真】「イラストを描いてみました」小渕健太郎が描いた堺銀座商店街の看板のラフ
堺東の堺銀座商店街には、小渕がデザインした商店街の看板や、コブクロの足形を使用したモニュメントなどが設置されているほか、黒田が店主を務める焼肉サンド屋「九月八日」が店を構えており、同地はコブクロの聖地としてファンから愛されている。
「Starry Smile Story」は、メジャーデビュー25周年記念日である3月22日に配信リリースされた楽曲で、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング。同シングルの堺東盤は、5月2日より堺銀座商店街のヤマブキレコードで販売され、5月に東京・大阪で開催予定のコブクロ『KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ"YELL" FOR EACH ONE』の会場でも販売される。CDのジャケットは、同盤のために小渕自らがデザインしたスペシャルバージョン。前述の焼肉サンド店「九月八日」のシャッターに描かれている、結成当時のコブクロが堺東でストリートライブをしていた頃の姿を描いた小渕の描き下ろしイラストが、「Starry Smile Story」に引っかけた「Sakai Smile Story」という遊び心あるロゴとともにデザインされている。
5月30日にはメジャーデビュー25周年特別企画として、コブクロが堺東に凱旋するリリースイベントの開催も決定。堺東盤CDを購入すると抽選に参加でき、当選者は大阪・Minaさかい（堺市市民交流広場）にて行われるサイン会やハイタッチ会に参加できる。
リリースイベント前日の5月29日には、映像作品『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』のリリースを記念した、特別先行上映会（フェニーチェ堺）にコブクロも登壇予定。5月29日＆5月30日の堺東は、コブクロづくしの2日間となる。
【写真】「イラストを描いてみました」小渕健太郎が描いた堺銀座商店街の看板のラフ
堺東の堺銀座商店街には、小渕がデザインした商店街の看板や、コブクロの足形を使用したモニュメントなどが設置されているほか、黒田が店主を務める焼肉サンド屋「九月八日」が店を構えており、同地はコブクロの聖地としてファンから愛されている。
5月30日にはメジャーデビュー25周年特別企画として、コブクロが堺東に凱旋するリリースイベントの開催も決定。堺東盤CDを購入すると抽選に参加でき、当選者は大阪・Minaさかい（堺市市民交流広場）にて行われるサイン会やハイタッチ会に参加できる。
リリースイベント前日の5月29日には、映像作品『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』のリリースを記念した、特別先行上映会（フェニーチェ堺）にコブクロも登壇予定。5月29日＆5月30日の堺東は、コブクロづくしの2日間となる。