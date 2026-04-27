【同居はツラいよ】2つの玄関が招いた誤解？二世帯住宅じゃない【第30話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。432
今回は、義両親の勘違いから起こった一件です。
念願の自宅兼事務所の新居が完成したアサミさん夫婦。1階が事務所で2階が居住スペース、小5になる息子さんの個室も確保でき、これから新しい生活がはじまる……と思ったのもつかの間、一本の電話が家族の幸せに不穏な空気をもたらすのです。電話の相手は夫の姉。
夫の姉「で、お父さんたちはいつ引っ越ししたらいいの？」
夫の姉からの言葉に驚くアサミさん夫婦。どうやら夫の両親は、建てた家に玄関が2つあるので二世帯住宅を建てたと思い込んでいるのだそう。しかしそんな話は誰もしていないのです。夫の両親が生活できるスペースなんてない。何があっても「二世帯住宅ではない」と納得してもらわなくては！ ただ、思い込みって……少々無理がありません？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義両親の勘違いから起こった一件です。
念願の自宅兼事務所の新居が完成したアサミさん夫婦。1階が事務所で2階が居住スペース、小5になる息子さんの個室も確保でき、これから新しい生活がはじまる……と思ったのもつかの間、一本の電話が家族の幸せに不穏な空気をもたらすのです。電話の相手は夫の姉。
夫の姉からの言葉に驚くアサミさん夫婦。どうやら夫の両親は、建てた家に玄関が2つあるので二世帯住宅を建てたと思い込んでいるのだそう。しかしそんな話は誰もしていないのです。夫の両親が生活できるスペースなんてない。何があっても「二世帯住宅ではない」と納得してもらわなくては！ ただ、思い込みって……少々無理がありません？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部