リカバリーサンダルの次は？ 足裏刺激がクセになる「ゴリラの裸足」
ドウシシャは4月下旬に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を、全国の「ドン・キホーテ」系列店舗、「アピタ」「ピアゴ」など（一部店舗を除く）にて先行発売する。カラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーンの4色。サイズは、S（22.0〜23.0cm）、M（23.0〜24.0cm）、L（24.0〜25.0cm）の3種類。
「ゴリラの裸足」は、インソール部分だけでなくアウトソールやアッパー部分にも、球体が集合したような凹凸のあるデザインを採用した、これまでにない立体感のあるサンダル。
インソールの中央部分には、他の凹凸と比較して約5mm高い、立体的なゴリラの顔を配置しており、歩くたびに足裏をしっかり刺激するため、履くだけで心地よい体験ができる。
本体には、衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を使用しているので、ボリューム感のある見た目ながら軽量かつ柔らかく、長時間履いても負担を感じにくい。
●全面モコモコ設計でインパクト抜群
インソールの中央部分には、他の凹凸と比較して約5mm高い、立体的なゴリラの顔を配置しており、歩くたびに足裏をしっかり刺激するため、履くだけで心地よい体験ができる。
本体には、衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を使用しているので、ボリューム感のある見た目ながら軽量かつ柔らかく、長時間履いても負担を感じにくい。