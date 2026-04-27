無双5連勝→未勝利→歴史的快挙で歓喜の“池ダイブ” 強すぎるネリーが帰ってきた
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞最終18番で3メートルのパーパットを決めると、両手を高くつきあげた。ネリー・コルダ（米国）がトータル18アンダーで完全優勝。「『神様ありがとう』と思った。ただこの瞬間を楽しみたい」。そして、2年前のザ・クラブatカールトンウッズでの時と同様に、膝を抱えて勝者の池にダイブした。
【写真】美しすぎるネリーの池ダイブ
今大会を制した者にだけ許される伝統の儀式。「ヒューストンはとても暑かったから、すごく気持ち良かった」。恒例行事を守るために“急造”された18番グリーン脇のプールが、きれいな水しぶきを上げた。「トロフィーを掲げるなら飛び込むつもり。伝統を守り続ける。みんな意見があるけれど、伝統を断ち切ったら永遠に消えてしまう」。姉・ジェシカとその息子、キャディらチームでダイブ。問題視されていた池のクオリティも関係なかった。まさに圧勝だった。5打リードで迎えた最終日も最後まで危なげなかった。「他の選手は失うものがないから、すべてをかけて攻める姿勢になる。守りたい一方で、あまり守り過ぎたくない気持ちがあった。どこまでネリーらしくプレーするか」。大会記録には1打及ばなかったが、5打差のまま最終ホールに入りウィニングパットを残すと、感慨深そうに両目を閉じた。5試合連続優勝を達成するなど無双した2024年から一転、昨季は未勝利に終わった。「『スタッツは去年より良くなっているけれど、今年はまだトロフィーがひとつもないね』なんて言うの。それが本当にきつかった。それが自分の目指すものだったから」。こんな「雑音」をかき消してメンタルが強くなった。54ホール短縮になった開幕戦を制し、3試合連続の2位を経て、メジャーで圧勝した。「最初の優勝は日曜日にプレーを終えられなかったという、少し変わった形での勝利。日曜日に優勝を逃し続けてきた私が、ついにメジャー大会で優勝できた。それだけで、これまでの苦労は報われた」。優勝、2位、2位、2位、優勝。開幕から5試合連続で2位に入るのは、2000年カリー・ウェブ（オーストラリア/5試合）、01年アニカ・ソレンスタム（スウェーデン/6試合）に続く史上3人目だった。この勝利によってジーノ・ティティクル（タイ）をかわし、世界ランキング1位を奪還する見込み。「（キャディの）ジェイソンの白髪が増えたのは、きっと私のために必死でサポートしてくれているから。本当に報われた」。強すぎるネリーが帰ってきた。（文・笠井あかり）
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今大会を制した者にだけ許される伝統の儀式。「ヒューストンはとても暑かったから、すごく気持ち良かった」。恒例行事を守るために“急造”された18番グリーン脇のプールが、きれいな水しぶきを上げた。「トロフィーを掲げるなら飛び込むつもり。伝統を守り続ける。みんな意見があるけれど、伝統を断ち切ったら永遠に消えてしまう」。姉・ジェシカとその息子、キャディらチームでダイブ。問題視されていた池のクオリティも関係なかった。まさに圧勝だった。5打リードで迎えた最終日も最後まで危なげなかった。「他の選手は失うものがないから、すべてをかけて攻める姿勢になる。守りたい一方で、あまり守り過ぎたくない気持ちがあった。どこまでネリーらしくプレーするか」。大会記録には1打及ばなかったが、5打差のまま最終ホールに入りウィニングパットを残すと、感慨深そうに両目を閉じた。5試合連続優勝を達成するなど無双した2024年から一転、昨季は未勝利に終わった。「『スタッツは去年より良くなっているけれど、今年はまだトロフィーがひとつもないね』なんて言うの。それが本当にきつかった。それが自分の目指すものだったから」。こんな「雑音」をかき消してメンタルが強くなった。54ホール短縮になった開幕戦を制し、3試合連続の2位を経て、メジャーで圧勝した。「最初の優勝は日曜日にプレーを終えられなかったという、少し変わった形での勝利。日曜日に優勝を逃し続けてきた私が、ついにメジャー大会で優勝できた。それだけで、これまでの苦労は報われた」。優勝、2位、2位、2位、優勝。開幕から5試合連続で2位に入るのは、2000年カリー・ウェブ（オーストラリア/5試合）、01年アニカ・ソレンスタム（スウェーデン/6試合）に続く史上3人目だった。この勝利によってジーノ・ティティクル（タイ）をかわし、世界ランキング1位を奪還する見込み。「（キャディの）ジェイソンの白髪が増えたのは、きっと私のために必死でサポートしてくれているから。本当に報われた」。強すぎるネリーが帰ってきた。（文・笠井あかり）
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