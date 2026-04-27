Ankerの「持ち運び最適解」バッテリー、過去最安の2千円台だよ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月27日は、コンパクトながらケーブル一体型・最大30W出力・大容量10000mAhと必要な機能がそろった、Anker（アンカー）のモバイルバッテリー「Zolo Power Bank（10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
ケーブル一体型・最大30W出力・大容量10000mAh。Ankerのモバイルバッテリーが25％オフで過去最安値！
最大30W出力とケーブル一体型デザインが特長のAnkerのモバイルバッテリー「Zolo Power Bank（10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）」が、現在、Amazonで25％オフの過去最安に！
最大30W出力に対応し、iPhone 16シリーズなどを高速充電可能。また、10000mAhの大容量を備えておりiPhone 16を約2回充電可能と、外出時のバッテリーも不安なし。入力も最大20W対応で、本体は約2.5時間で満充電できますよ。
持ち運びに便利な内蔵ケーブルは耐久性も抜群！
USB-Cケーブル一体型設計、約14cmの編み込みケーブルを内蔵し、別途ケーブルを持ち歩く必要がありません。約10,000回の折り曲げに耐える高耐久性を備えているので、毎日ガッツリと使う人にも安心。
合計3ポート搭載で最大3台同時充電（合計最大15W）にも対応し、スマートフォン・イヤホン・タブレットの同時充電も可能です。
コンパクトな約110×66×25mmサイズで、バッグやポケットにも収まりやすく、移動の多いビジネスシーンにも最適ですよ。
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なお、上記の表示価格は2026年4月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp