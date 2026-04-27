ROOMIE 2026年1月25日掲載の記事より転載

ご飯やおやつの時間に、あたたかいお茶を飲むことが多いわが家。

お気に入りの紅茶を茶葉で購入することも多く、「サッと準備ができて、手軽に飲めるといいな」と思っていました。

山崎実業の技ありティーポット

Photo: 城

そんな私が購入したのが、山崎実業の「ティーポット タワー」です。

コポリエステル樹脂という素材でできていて、約210gと軽量。お茶を入れても重たくなりません。

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容量はたっぷり600mlで、だいたい3〜4人分のお茶に対応しています。

わが家では食前と食後に飲むことが多いので、1回の食事にちょうどいい量でした。

お茶の準備がぐっと手軽になった

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このアイテムの特徴は、フタと茶こしが一体になっていること。

そのため茶こしを使わなくても、茶葉をそのままポットに入れてお茶を淹れられます。

別途茶こしを用意する必要がないので、準備も片付けもぐんと手軽になりました。

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使っていて気づいたのが、茶こしの穴が少し大きいため、細かい茶葉はどうしても出てしまうこと。

私はあまり気にせず飲んでいますが、使う茶葉などは事前に確認しておくといいかもしれません。

毎日使いやすい、扱いやすいつくり

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電子レンジに対応しているので、飲み物が冷めてもあたため直せるのがうれしいポイント。

多めにお茶を淹れることが多いため、この機能にとても助けられています。

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また、軽くて丈夫な素材なので、万が一落としても怪我をしたり割れる心配が少なく、安心して使えています。

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パーツはフタと容器の2つだけ。

食洗機にも対応していて、日々のお手入れもとっても簡単です。

使い道が多くて手放せません

Photo: 城 わが家では寝る前に、かつお節や昆布をポットに入れて冷蔵庫へ。

こちらのアイテムはお茶を淹れるだけでなく、お出汁を取るときにも大活躍。

フタが平らなので冷蔵庫に入れても場所を取らず、上に何か乗せても大丈夫です。

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お出汁が完成したあとは、注ぎ口からそのままお鍋に注げるため、お玉も不要でスムーズですよ。

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単なるお茶専用のポットではなく、使い方がたくさんあるところがお気に入り。

キッチンに欠かせないアイテムとして、これからも重宝しそうです。