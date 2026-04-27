篠田麻里子、“クロミちゃんヘアー”の6歳娘公開 1ヶ月遅れの誕生日会ショットに「可愛すぎ」「すっかり大きくなって」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】女優の篠田麻里子が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日会の様子を公開し、話題となっている。
【写真】再婚の40歳元AKB「ママの愛情たっぷり」誕生日会での6歳娘の姿
篠田は、「今日は1ヶ月遅れのお誕生日会でした」と綴り、娘のバースデーケーキの写真を投稿。サンリオのキャラクター「マイメロディ」や「クロミ」のデコレーションが施された豪華な2段ケーキで、大きな6という数字の飾りが施されている。「小学校に上がって離れ離れになったお友達とも久しぶりに会えて、みんなで元気に走り回っていました」と、娘が友人たちと楽しい時間を過ごしたことも記している。
また、大きなクロミの風船を手にする長女が「クロミちゃんヘアー」として髪を高い位置で2つに結んだ姿も投稿。「大切なお友達と一緒に過ごせて、かけがえのない時間になりました」と母心をしたためている。
この投稿に、ファンからは「最高の誕生日会」「クロミちゃんヘアーの娘ちゃん可愛すぎ」「お友達と走り回る姿を想像してほっこりした」「ママの愛情たっぷりの演出」「すっかり大きくなって」「小学校生活も楽しんでほしい」などの声が上がっている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】再婚の40歳元AKB「ママの愛情たっぷり」誕生日会での6歳娘の姿
◆篠田麻里子、娘の誕生会ショット披露
篠田は、「今日は1ヶ月遅れのお誕生日会でした」と綴り、娘のバースデーケーキの写真を投稿。サンリオのキャラクター「マイメロディ」や「クロミ」のデコレーションが施された豪華な2段ケーキで、大きな6という数字の飾りが施されている。「小学校に上がって離れ離れになったお友達とも久しぶりに会えて、みんなで元気に走り回っていました」と、娘が友人たちと楽しい時間を過ごしたことも記している。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高の誕生日会」「クロミちゃんヘアーの娘ちゃん可愛すぎ」「お友達と走り回る姿を想像してほっこりした」「ママの愛情たっぷりの演出」「すっかり大きくなって」「小学校生活も楽しんでほしい」などの声が上がっている。
篠田は、2019年2月に一般男性と結婚し、2020年4月に第1子女児の出産を発表。2023年3月に離婚を報告していた。2026年3月に一般男性との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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