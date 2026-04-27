【2026年GW】スター・ウォーズの世界観を楽しめるイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI」4月29日から開催

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の協力のもと、2026年4月29日(水・祝)から5月24日(日)まで、横浜・みなとみらいエリアでゴールデンウィークイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」を実施する。

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5月4日（月・祝）の「スター・ウォーズの日※」にあわせて実施される本イベント。5月22日（金）には約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開も控えており、ゴールデンウイークの横浜でスター・ウォーズの世界観を楽しめる企画が展開される。

会場では、大空間にスター・ウォーズの銀河が広がる特別な映像演出や、新作映画にも登場する「グローグー」の展示など、多彩なコンテンツを用意。ランドマークプラザ1階のサカタのタネ ガーデンスクエアでは、歴代シリーズの名シーンや人気キャラクターを映し出すホログラム映像を投影するほか、3階の風の灯台前には「グローグー」と「マンダロリアン」のスタチューを展示する。

ランドマークプラザ イメージ

また、MARK IS みなとみらい1階のグランドガレリアには、高さ約2メートルの巨大な「グローグー」が登場。みなとみらいの街並みを背景に記念撮影を楽しめるフォトスポットとして展開されるほか、B4階にも「グローグー」のスタチューが登場する。さらに、4月29日（水・祝）と5月2日（土）から6日（水・振休）までの期間には、子どもも楽しめるワークショップも開催予定だ。

MARK IS みなとみらい イメージ

そのほか、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいの両館ではスタンプラリーを実施。イベント期間ごとに異なるデザインのステッカーを配布するほか、特設POP UP STOREではイベント限定グッズも販売される。グランモール公園では、公認コスチュームファンによるキャラクターグリーティングや特別なMUSIC LIVEも予定されている。

※「スター・ウォーズの日」とは、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。由来は、劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」のMay the Force とMay the 4th(5月4日)をかけた語呂合わせを由来に、日本記念日協会に記念日として制定されてる。

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【開催概要】

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」実施期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月24日(日)実施場所：ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園主催：三菱地所プロパティマネジメント株式会社協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社特別協力：横浜市、(公財)横浜市観光協会特設サイト：https://yokohama-swday.com/