祖父江慎さん死去 66歳 アートディレクターとして活躍
アートディレクター、グラフィックデザイナーの祖父江慎さんが、3月15日に亡くなった。66歳だった。27日、共同通信が報じた。
【画像】祖父江慎さん死去を家族が公表
祖父江さんのXで、家族が公表。Xでは「【家族よりのご報告】突然のお知らせとなりますが、夫・祖父江慎は3月15日に逝去いたしました。略儀ながらここにご報告し、生前、皆様から受けたご厚情に、深く感謝申し上げます。故人の意向と親族の思いから詳細は控えさせていただきますことをご容赦ください。なお葬儀は家族葬にて執り行いました」と報告。
続けて「これまでにTwitter/X上で、若いデザイナーさんたちに向けて綴っていたもの、作業の合間合間に呟いていたものなどを小さな２冊の本としてまとめ終わるとほぼ同時の逝去でした。そして本日、見本が出来上がり、仕事場であるコズフィッシュに届きました」と伝えている。
祖父江さんは1959年生まれ、愛知県出身。1990年にコズフィッシュを設立し、これまで書籍の装丁・デザインを数多く手がけてきた。
（情報提供：共同通信社）
【画像】祖父江慎さん死去を家族が公表
祖父江さんのXで、家族が公表。Xでは「【家族よりのご報告】突然のお知らせとなりますが、夫・祖父江慎は3月15日に逝去いたしました。略儀ながらここにご報告し、生前、皆様から受けたご厚情に、深く感謝申し上げます。故人の意向と親族の思いから詳細は控えさせていただきますことをご容赦ください。なお葬儀は家族葬にて執り行いました」と報告。
祖父江さんは1959年生まれ、愛知県出身。1990年にコズフィッシュを設立し、これまで書籍の装丁・デザインを数多く手がけてきた。
（情報提供：共同通信社）