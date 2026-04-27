タレントの成瀬いな（25）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのミニスカ・セパレートコスチューム姿を披露した。

「ニコニコ超会議 #SANYO超会議2026 今年もお世話になりました 3年連続でSANYOブースに立たせていただけて、本当にありがたくて光栄です」とつづり、ブルーのミニスカ・セパレートコスチューム姿の写真をアップ。

「たくさん遊びに来てくれて、一緒に楽しんでくれてありがとう また会いましょうー！」と感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「コスチューム姿も似合っていてステキです」「可愛い好ぎ〜」「バイクの人だ」「今年のSANYO衣装はスタイリッシュ感がマシマシでカッコ良き！白ヘドホンがいいアクセント！」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。

昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。愛車は、アメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」。