テレ朝・桝田沙也香アナ、スコーン・オイスターチャウダー…“お店級”手料理4品披露「手作りとは思えないクオリティ」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが4月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】32歳テレ朝人気アナ「カフェで出てきそう」手作りスコーン＆スープ並ぶテーブル
桝田アナは「＃くっきんぐらむ」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「手作りスコーンとオイスターチャウダー 食べ応えも増して、牡蠣の旨みが濃縮したスープでした」「手作り苺ジャム 幼い頃、食パンにバター苺ジャムの組み合わせが大好きだったなと最近またハマっている味」「アップしそびれていたパスタ」「ポルチーニとハーブ香るトマトソースと、アルデンテのもちもちパスタが美味しかったです」とそれぞれの料理を披露した。
この投稿に「手作りとは思えないクオリティ」「どれも美味しそう」「食べたい」「料理上手で尊敬」「お店みたい」「愛情感じる」「バリエーション豊富」「スコーン、カフェで出てきそう」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳テレ朝人気アナ「カフェで出てきそう」手作りスコーン＆スープ並ぶテーブル
◆桝田沙也香アナ、手作り料理を披露
桝田アナは「＃くっきんぐらむ」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「手作りスコーンとオイスターチャウダー 食べ応えも増して、牡蠣の旨みが濃縮したスープでした」「手作り苺ジャム 幼い頃、食パンにバター苺ジャムの組み合わせが大好きだったなと最近またハマっている味」「アップしそびれていたパスタ」「ポルチーニとハーブ香るトマトソースと、アルデンテのもちもちパスタが美味しかったです」とそれぞれの料理を披露した。
◆桝田沙也香アナの投稿に反響
この投稿に「手作りとは思えないクオリティ」「どれも美味しそう」「食べたい」「料理上手で尊敬」「お店みたい」「愛情感じる」「バリエーション豊富」「スコーン、カフェで出てきそう」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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