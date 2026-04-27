桝田沙也香アナウンサーInstagramより

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【モデルプレス＝2026/04/27】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが4月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。

【写真】32歳テレ朝人気アナ「カフェで出てきそう」手作りスコーン＆スープ並ぶテーブル

◆桝田沙也香アナ、手作り料理を披露


桝田アナは「＃くっきんぐらむ」とハッシュタグを添えて写真を投稿。「手作りスコーンとオイスターチャウダー 食べ応えも増して、牡蠣の旨みが濃縮したスープでした」「手作り苺ジャム 幼い頃、食パンにバター苺ジャムの組み合わせが大好きだったなと最近またハマっている味」「アップしそびれていたパスタ」「ポルチーニとハーブ香るトマトソースと、アルデンテのもちもちパスタが美味しかったです」とそれぞれの料理を披露した。

◆桝田沙也香アナの投稿に反響


この投稿に「手作りとは思えないクオリティ」「どれも美味しそう」「食べたい」「料理上手で尊敬」「お店みたい」「愛情感じる」「バリエーション豊富」「スコーン、カフェで出てきそう」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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