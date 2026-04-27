UNISON SQUARE GARDEN、「うるわしの前の晩」ツアー映像作品のアートワーク発表！

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UNISON SQUARE GARDENが6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』のアートワークが発表された。

最新シングル『うるわし／アザレアの風』のジャケットを飾った狼の仮面を被った少年がイラスト化され、ポップな色合いで作品との連動感が表されている。

さらに、対象店舗オリジナル購入特典の絵柄も合わせて発表となった。色違いのジャケットデザインの特別仕様。先着での特典なのでぜひ早めに予約して手に入れてほしい。

●リリース情報

UNISON SQUARE GARDEN ライブBD/DVD

『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10』

2026年6月24日発売

【Blu-ray盤（BD+2LIVE CD）】

品番：TFXQ-78296〜78298

価格：￥8,800（税込）

【DVD盤（DVD+2LIVE CD）】

品番：TFBQ-18316〜18318

価格：￥7,700（税込）

予約はこちら

https://TF.lnk.to/USG_UruwashiBDDVD

＜BD/DVD収録内容＞

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」at TOYOTA ARENA TOKYO 2026.02.10

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら

＜2LIVE CD収録内容＞

夏影テールライト / Nihil Pip Viper / Catch up, latency / アンチ・トレンディ・クラブ / MIDNIGHT JUNGLE / ため息 shooting the MOON / アトラクションがはじまる (they call it “NO.6”) / マーメイドスキャンダラス / いけないfool logic / 傍若のカリスマ / ベースソロ / 夜が揺れている / オーケストラを観にいこう / うるわし / セッション / シグナルABC / 10% roll, 10% romance / kaleido proud fiesta / シャンデリア・ワルツ / カオスが極まる / crazy birthday / 春が来てぼくら

店舗特典

全国CDショップ・ネットショッピングサイト共通購入特典：アクリルキーホルダー

amazon.co.jpオリジナル特典：スリーブケース

関連リンク

UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト

http://unison-s-g.com/

UNISON SQUARE GARDEN｜TOY’S FACTORY

http://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/