巨人の戸郷翔征投手（２６）が、ジャイアンツ球場で投手練習に参加した。

前日２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合後、阿部監督が「たぶん９連戦のどこかで入れると思います」と、２８日から始まる９連戦中の登板を示唆。１軍投手陣がローテ通り中６日で回れば、右腕の登板は５月４日のヤクルト戦（東京ドーム）が濃厚となる。それを受け「まだ投げていないので何も言えないですけど、１軍に復帰していい試合を（つくりたい）。みんながいい流れをつくってきてくれている。やっと自分のシーズンが開幕するので、まずは１試合しっかり投げたい」と力を込めた。

今季はオープン戦３登板で防御率９・００。開幕ローテ入りを逃し、２軍合流後の約１か月間はフォームやプレートを踏む位置など、試行錯誤を繰り返す日々を送った。ファームでは５試合に先発し３勝１敗、防御率は３・９４。前日２６日のファーム・リーグ中日戦（ナゴヤ球場）では７回６安打無失点６奪三振を結果を残した。特に真っすぐに手応えを感じているといい「１軍で投げていないのでなんとも言えないですけど、自分の球は徐々に出始めている」と本来の姿を取り戻しつつある。「１軍の打者がどういう反応をしてくれるかは、次投げてみなきゃ分からない。それ以前に、できる準備をしっかりやっていきたい。次の１試合を自分の中でいい試合にしたい」と意気込んだ。