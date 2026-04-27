神田愛花、生放送で“イメチェン”アナにまさかの一言「最近、恋してる？」 ツッコミの嵐でオープニングから大荒れの展開に
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、27日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。月曜日の進行を務める同局の松崎涼佳アナ（26）を困惑させ、大荒れのオープニングとなった。
【写真】浴衣姿がまぶしい！小室瑛莉子＆原田葵アナと『ぽかぽか』ショットの松崎涼佳アナ
番組冒頭、普段と同じく月曜レギュラーとともに元気にスタジオに飛び出した松崎アナ。MCのハライチ・澤部佑からの紹介が終わると、神田が突然「松崎さん。最近、恋してる？」と突然すぎる質問をぶつけ、スタジオは騒然。松崎アナも驚きのあまり言葉を発せなかった。
神田は「よりきれいになってない？ドキッとしちゃった」と質問の意図を明かしたが、澤部からは「普通に褒めればいいじゃない」とツッコミが入り、松崎アナも自身の変化について、バッサリ髪を切ったことを明かした。
ただ神田は「目がキラキラしているし、すごい楽しそう。ほら、頬っぺたも赤らんでるじゃない」と続け、松崎アナは「チークです！」と説明。すると、ハライチ・岩井勇気が、ピンクが印象的な神田の衣装を見て「そんなこと言ったら、あなためちゃ恋してます。やばいですよ、アナウンサーの色じゃないですよ」と指摘。神田も我に返ったのか、「恥ずかしい…。すみません」と語り、オープニングは大荒れとなった。
【写真】浴衣姿がまぶしい！小室瑛莉子＆原田葵アナと『ぽかぽか』ショットの松崎涼佳アナ
番組冒頭、普段と同じく月曜レギュラーとともに元気にスタジオに飛び出した松崎アナ。MCのハライチ・澤部佑からの紹介が終わると、神田が突然「松崎さん。最近、恋してる？」と突然すぎる質問をぶつけ、スタジオは騒然。松崎アナも驚きのあまり言葉を発せなかった。
ただ神田は「目がキラキラしているし、すごい楽しそう。ほら、頬っぺたも赤らんでるじゃない」と続け、松崎アナは「チークです！」と説明。すると、ハライチ・岩井勇気が、ピンクが印象的な神田の衣装を見て「そんなこと言ったら、あなためちゃ恋してます。やばいですよ、アナウンサーの色じゃないですよ」と指摘。神田も我に返ったのか、「恥ずかしい…。すみません」と語り、オープニングは大荒れとなった。