ちゃんみな、雅びやかな着物姿でテレビ出演 ギャップ感ある和装ショットに反響「最高 カッコよすぎる」「まじ可愛すぎだし美しい」「着こなし、素敵です」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、スタッフによるインスタグラム（@chanmina_staff）に登場。着物姿の撮影ショットを添え、テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）への出演をアナウンスした。
【写真】「最高 カッコよすぎる」「まじ可愛すぎだし美しい」雅びやかな着物姿のちゃんみな
ちゃんみなは、30日のゲストとして登場予定。投稿では「放送をお楽しみに」と呼びかけ、春らしい淡いカラーリングの雅な着物をまとったちゃんみなのスタジオでの写真を掲載した。
ステージ上などでは、アーティスト然とした派手めな衣装をまとっていることが多いちゃんみな。ハイトーンの髪色も相まって、普段とのギャップが際立つ和装ショットとなっている。
なお、今週はちゃんみなのほか、水谷八重子、波乃久里子（27日）、高畑淳子（28日）、キャシー中島、浅野順子（29日）、山本リンダ（5月1日）が出演予定となっている。
ファンからは「うっわぁぁぁぁぁぁお着物も似合う!!」「着物着るちゃんみなまじ可愛すぎだし美しい」「艶やか」「最高 カッコよすぎる」「お着物の着こなし、素敵です。髪もクラシカルでありながら、ピュアで軽やかな印象を受けます」「2人の会話楽しみ過ぎる」などと、着物姿を絶賛するコメントや放送への期待感が寄せられている。
【写真】「最高 カッコよすぎる」「まじ可愛すぎだし美しい」雅びやかな着物姿のちゃんみな
ちゃんみなは、30日のゲストとして登場予定。投稿では「放送をお楽しみに」と呼びかけ、春らしい淡いカラーリングの雅な着物をまとったちゃんみなのスタジオでの写真を掲載した。
なお、今週はちゃんみなのほか、水谷八重子、波乃久里子（27日）、高畑淳子（28日）、キャシー中島、浅野順子（29日）、山本リンダ（5月1日）が出演予定となっている。
ファンからは「うっわぁぁぁぁぁぁお着物も似合う!!」「着物着るちゃんみなまじ可愛すぎだし美しい」「艶やか」「最高 カッコよすぎる」「お着物の着こなし、素敵です。髪もクラシカルでありながら、ピュアで軽やかな印象を受けます」「2人の会話楽しみ過ぎる」などと、着物姿を絶賛するコメントや放送への期待感が寄せられている。