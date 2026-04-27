『ポプテピピック』無料一挙放送へ！5月3日に第1期（全12話） ABEMA「カオス”体験をお楽しみ」
ABEMAは27日、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、5月3日午後7時30分より、TVアニメ『ポプテピピック』の無料一挙放送を実施することを発表した。
【画像】カオスなポーズ（笑）公開された『ポプテピピック』場面カット
『ポプテピピック』は、「まんがライフWIN」（竹書房）にて連載された、大川ぶくぶによる4コマ漫画を原作としたアニメ作品。シュールかつ予測不能な展開や、パロディ満載の演出、そして毎回異なる声優による多彩な表現など、従来のアニメの枠にとらわれない独自の作風が大きな話題に。常識を覆すような演出や強烈なギャグの数々で、多くのファンにインパクトを残した異色作として人気を博している。
無料一挙放送企画では、5月3日午後7時30分より『ポプテピピック』第1期（全12話）を一挙にお届け。なお放送後1週間、全話無料で楽しめる。
ABEMAは今回の企画に「ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、『ポプテピピック』の予測不能な世界を一気にご覧いただき、“カオス”体験をお楽しみください」と呼びかけている。
■ゴールデンウィーク特別企画／『ポプテピピック』無料一挙放送 概要
＜放送日時＆番組＞
・第1期（全12話）
放送日時：2026年5月3日（日）夜7時30分〜
放送チャンネル：日常・青春アニメチャンネル
※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。
【画像】カオスなポーズ（笑）公開された『ポプテピピック』場面カット
『ポプテピピック』は、「まんがライフWIN」（竹書房）にて連載された、大川ぶくぶによる4コマ漫画を原作としたアニメ作品。シュールかつ予測不能な展開や、パロディ満載の演出、そして毎回異なる声優による多彩な表現など、従来のアニメの枠にとらわれない独自の作風が大きな話題に。常識を覆すような演出や強烈なギャグの数々で、多くのファンにインパクトを残した異色作として人気を博している。
ABEMAは今回の企画に「ぜひゴールデンウィークは「ABEMA」で、『ポプテピピック』の予測不能な世界を一気にご覧いただき、“カオス”体験をお楽しみください」と呼びかけている。
■ゴールデンウィーク特別企画／『ポプテピピック』無料一挙放送 概要
＜放送日時＆番組＞
・第1期（全12話）
放送日時：2026年5月3日（日）夜7時30分〜
放送チャンネル：日常・青春アニメチャンネル
※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。
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