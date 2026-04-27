寺島しのぶ、フランス人の夫と19回目の結婚記念日を祝って乾杯 “顔出し”2ショット披露に反響「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」
俳優の寺島しのぶ（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。19回目の“結婚記念日”を迎えたことを報告し、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏と乾杯する様子をとらえた“顔出し”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」フランス人夫との“仲良し”2ショット披露の寺島しのぶ
2人は、2007年2月に結婚。翌月に行った会見では「私がありとあらゆる手段で猛アタックしました！」（寺島）と明かし、同年4月26日には東京・赤坂の日枝神社で結婚式を挙げた。12年9月11日には、長男・寺嶋眞秀（13）が誕生。眞秀は、初代尾上眞秀（しょだい おのえまほろ）として、歌舞伎役者として活躍している。
投稿では「19年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした。原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。無事その日は降らず私はそのまま晴れ女となりました」と、神前式の日のエピソードを紹介していた。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」「いつまでもおふたりが末永く楽しく、明るい家庭になります様に」「これからもお幸せに〜」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」フランス人夫との“仲良し”2ショット披露の寺島しのぶ
2人は、2007年2月に結婚。翌月に行った会見では「私がありとあらゆる手段で猛アタックしました！」（寺島）と明かし、同年4月26日には東京・赤坂の日枝神社で結婚式を挙げた。12年9月11日には、長男・寺嶋眞秀（13）が誕生。眞秀は、初代尾上眞秀（しょだい おのえまほろ）として、歌舞伎役者として活躍している。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「仲良しご夫婦!!」「素敵な笑顔」「いつまでもおふたりが末永く楽しく、明るい家庭になります様に」「これからもお幸せに〜」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。