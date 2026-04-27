東海地方は、きょう午後は日差しが戻り、夏日になる所もあるでしょう。

【写真を見る】東海地方は午後から天気回復 予想最高気温は名古屋･岐阜で23℃ 夏日の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/27 昼）

名古屋市内は、午前10時半ごろには雨は止み、正午前は少しずつ青空が広がってきています。気温は20.5℃、湿度は70％です。

きょうの午後は天気が回復するでしょう。この時間は雲が多い所も、次第に晴れ間が広がる予想です。風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋や岐阜で23℃、高山で17℃、尾鷲では25℃の予想です。日差しの多い地域では、最高気温が25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。

あすは晴れ 気温が高くなる見込み

【週間予報】

あす火曜日は、晴れて気温が高くなるでしょう。あさって水曜日は雲が広がり、木曜日や金曜日は、広く雨が降る見込みです。その後、週末は晴れて各地でお出かけ日和になるでしょう。土曜日は、名古屋や岐阜で夏日になる予想です。



こまめな水分補給など、暑さ対策を心がけましょう。