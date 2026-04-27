170万回以上表示され12万「いいね」を獲得しているのは、黒猫が見せた独特な甘え方。投稿を見た視聴者たちからは「とても可愛い甘え方で愛が伝わります」「主さんが好きってことは解るよ猫さん」などのコメントが集まっています。

【写真：飼い主に『背中を向ける黒猫』→『しっぽ』を見ると、腕に……まさかの『甘え方』】

背中を向けたもなかくん

X（旧Twitter）アカウント「豆大福・もなかの甘々生活」に投稿されたのは、元保護猫の黒猫の「もなかくん」が飼い主さんに背中を向けている姿。もなかくんはどっしりと座っていて、飼い主さんを振り向くそぶりもなかったそうです。

反対側を向いて顔を見せてくれないことを考えると「今は飼い主さんに構われたくない気分なのかな…」と思ってしまいますが、実際の気持ちは違ったかもしれません。もなかくんは、どうやら素直になれないタイプの猫ちゃんだったようです。

しっぽで愛情表現

もなかくんの顔は飼い主さんにそっぽを向けていましたが、長くつややかなしっぽは違ったといいます。もなかくんのしっぽは、飼い主さんの腕にくるんと巻き付いていたのだそう……！

しっぽの巻きつき具合からは、「そばにいたい」「離れないでね」という強い愛情が感じられたとのこと。本当は甘えたくてたまらなかったもなかくんの気持ちが伝わります。飼い主さんも「甘えている」と理解しているので、そのままにしてあげたようです。

独特な甘え方

もなかくんはふだんから甘えたい気持ちを抱いているようで、「撫でないの？」という顔で見つめてくることもあるそう。素直に甘えてくることもあるそうなので、どうやら気まぐれな猫ちゃんのようですね。甘え方が独特でも、十分に可愛いです！

おうちには、元保護猫の黒白猫「豆大福ちゃん」も一緒に暮らしているとのこと。もなかくんも豆大福ちゃんも甘えたい気分のときは、飼い主さんの取り合いになってしまうかもしれませんね。

思わずきゅんとする方法で甘えるもなかくんの投稿には、視聴者から「尻尾巻き付ける＝好き＋安心＋ちょい独占欲＋甘え」「ワオキツネザルの戦法！？」などのコメントも届いていました。

Xアカウント「豆大福・もなかの甘々生活」には、もなかくんと豆大福ちゃんが自由気ままに過ごす様子が綴られていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「豆大福・もなかの甘々生活」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。