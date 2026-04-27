女優・とよた真帆が25日、自身のインスタグラムを更新。自らが開いたレストランが3年を迎えることをつづった。



【写真】センスあふれる空間 繊細な料理 女優のほほ笑み 最高の時間まちがいなし

「恵比寿南2丁目にある私のお店 @rojie_ebisu #ロジエ」と記し、「ロジエは青山真治監督の"路地へ"という作品から名前をとりました」と、店名の由来が2022年に亡くなった夫で映画監督の青山真治さんの短編映画「路地へ 中上健次の残したフィルム」(01年公開)であることを明かした。



オープンは23年の夏で、都会の隠れ家のようなたたずまい。「皆様のおかげで もう3年になります ありがとうございます」と続け、「期間限定の建物ですのでこちらではいつまでやるか未定です～可愛い白い一軒家で夢のような空間がコンセプト。 素敵な出会いが沢山あると良いなという願いも込めて、壁に色々なアーティスト作品を展示したり交流会を開いたり、〇〇ナイトと銘打ってイベント的なお食事会もしています」と紹介した。



とよたは1967年生まれ、東京都出身。高校在学中にモデルデビューし、89年に女優デビュー。数々のドラマや映画、舞台に出演している。青山真治さんと2002年に結婚。見事なDIYの腕前でも知られている。



店名と「connect(繋ぐ)」をかけ合わせた「ROJIECT」というイベントも行っている。29日の肉の日は立食交流会を開催。「色んな世界から色々な方がご参加頂いています」という。「金子シェフは料理の鉄人 坂井シェフの元で修行を積みましたので お肉料理の美味しさは格別」と伝え、来店を呼びかけた。



とよたは店内の様子や厨房の裏方としての姿も公開。フォロワーからは「センスが光ります」「とても素敵ですね」といった声のほか、来店者から「料理とっても美味しく 真帆さんもホントに素敵で」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）