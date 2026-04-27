フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高市早苗首相について言及した。

現在、米国とイランの緊張関係に端を発した石油エンルギー問題で、飛行機の燃料代上昇を引き起こしている。

松山は現在、春のコンサートツアーを全国で展開中。松山の全国ツアーにはマネジャー2人が帯同するとう。飛行機代が「余りにも高くなったら」と前置きした上で、マネジャーの帯同を減らす構想を披露。「俺1人で行くわと。そんな風にもなっていく…そんなことはないと思うけどな。それぐらい高くなるしれませんからね」と語った。

続けて「そんな中、高市さんが『私が頑張って』って言ってくれたんだけど、イラン情勢で高市さんも頭抱えるぐらい悩ましいところではないかなと思いますけどね」と案じた。

「物価が上がってもそれ以上に給料が上がれば何とかやっていけるんだっていう話ですけどね。これ、今のところ、給料より物価の方が上がっていきそうだもんな」と語った。

生放送は札幌市のSTVラジオで行われた。