ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したイベント「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」が、2026年4月27日より有楽町マリオンで開催されます。

5月22日の日米同時公開に向けて、かつての「聖地」である有楽町がスター・ウォーズ一色に染まる特別な企画。

豪華ゲストが登壇したお披露目イベントが開催されました☆

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町

映画公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

開催場所：有楽町マリオン（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

有楽町マリオンは旧日劇が建っていた場所。

1978年の日本公開時に1作目エピソード4の上映があり、長蛇の列ができたことからファンの間で「聖地・有楽町」と呼ばれています。

この歴史ある場所で、最新作の公開を祝う様々なコンテンツが展開されます。

映画の魅力を存分に味わえる空間です。

「スター・ウォーズ」の歴史を振り返るパネル展示や巨大ねぶた

コンコース内のパネル展示：4月27日（月）〜5月4日（月）

セイコーマリオンクロック：4月27日（月）〜5月31日（日）10:00〜22:00

コンコース内の柱の装飾：4月27日（月）〜5月下旬

ポップアップストア：4月29日（水）〜5月5日（火）

会場では「スター・ウォーズ」の歴史や最新作のパネル展示が行われます。

さらに、マンダロリアンとグローグーの巨大スター・ウォーズねぶたも登場。

名曲が流れる期間限定のセイコーマリオンクロックや、グッズが揃うポップアップストアもラインナップされています。

尾上松也さん、高城れにさん、野口聡一さんが登壇

イベント初日にはお披露目イベントが開催されました。

熱狂的なファンである尾上松也さん、高城れにさん、そして宇宙飛行士の野口聡一さんが集結。

それぞれの「聖地」や作品への熱い想いを語り合い、会場を盛り上げました。

登壇者コメント

野口聡一さんは、以下のように想いを語ってくださいました。

スター・ウォーズが長いぶりに劇場に帰ってくるということで、このような形のイベントに呼んでいただいて本当に嬉しく思います。

1978年の公開時は小学校6年、中学校1年で、まさにここに建っていた日劇で巨大な壁にかけて公開を待ったのを覚えています。

半世紀ぐらい経ちますが、ここがスター・ウォーズ一色に染まっているのは感慨深いです。

私の聖地は、宇宙に飛び出す場所であるNASAのケネディ宇宙センター。

3回目の宇宙に行く時には、グローグーの小さなぬいぐるみを持っていきました。

尾上松也さんは、以下のように喜びを語ってくださいました。

スター・ウォーズファンにとっては待ちかねた公開が訪れるということで、このイベントに呼んでいただいて大変光栄でございます。

私の聖地は、歌舞伎座がある銀座です。

マンダロリアンとグローグーの深い関係性にも注目しています。

高城れにさんは、以下のようにワクワクした様子で語ってくださいました。

今回はドキドキだったりワクワクだったり愛や絆、ロマンがたくさん詰まったスター・ウォーズ作品からまた新たな1ページが生まれるということで、今日はたくさんのワクワクを皆さんと共有したいと思います。

私の聖地は地元である横浜です。

昨年日本で開催されたスター・ウォーズ セレブレーションに行き、グローグーに出会ったりダース・ベイダーのヘルメットを買ったりしました。

昔飼っていた「にゃんこ」という猫にグローグーが似ていて親近感を感じています。

作品への深い愛情が伝わるエピソードが次々と飛び出しました。

熱気に包まれた聖地でのイベントは、映画公開への期待を最高潮に高めてくれます。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町の紹介でした。

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