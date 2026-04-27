空き家課題に挑む成長戦略！ タミヤホーム「2025年12月期決算」

記事ポイント 全国の空き家数が初めて900万戸を突破し、多くの家庭にとって身近な問題となっていますタミヤホームが2025年、空き家の「解体」「活用」「再生」をワンストップで担う3事業を本格展開しました壊すだけでなく活かす・蘇らせる選択肢が広がることで、空き家の行き先が多様化しています 全国の空き家数が初めて900万戸を突破し、多くの家庭にとって身近な問題となっていますタミヤホームが2025年、空き家の「解体」「活用」「再生」をワンストップで担う3事業を本格展開しました壊すだけでなく活かす・蘇らせる選択肢が広がることで、空き家の行き先が多様化しています

親の実家が空き家になった、相続した建物の扱いに困っている--こうした悩みは今、多くの家庭でリアルな課題となっています。

株式会社タミヤホームが、この空き家問題に向き合う事業を2025年に本格化させました。

タミヤホームの「空き家再生」への取り組み

総務省の住宅・土地統計調査（2023年速報値）によると、全国の空き家数は初めて900万戸を突破し、過去最多を更新しています。

管理されないまま放置された空き家は、地域の景観悪化や安全上のリスクにも直結します。個人の困りごとと社会課題が重なる問題として、解決策が求められています。

解体・活用・再生、選べる3つの選択肢

タミヤホームが2025年に本格展開したのは、「不動産ソリューション事業」「空き家再生事業」「リノベーション事業」の3事業です。

解体事業を軸に、「かいたい（解体）」「活用」「再生」という異なるニーズに、一社でまるごと対応できる体制を整えました。

「とにかく解体したい」だけでなく、「リノベーションして使いたい」「不動産として活用できる形にしたい」という希望にも対応できます。

年間約2,400件（追加工事等含む）の施工実績が、その対応力の幅を裏づけています。

和田健太郎さんのコメント

常務執行役員 営業本部長の和田健太郎さんは、取り組みの背景についてこう語っています。

「全国で増え続ける空き家の問題を解決する必要があると考えているからです。空き家問題を解決することで、未来の子どもたちが笑顔になることを願い、一軒でも多くの空き家を解体して、これ以上増やさないためにできることを考え続けています」

事業を広げながら社会課題と向き合うという姿勢が、タミヤホームの原動力です。

2026年も、この取り組みに共感したメンバーとともに、空き家問題の解決へ向けた加速を目指すとしています。

全国900万戸を超えた空き家は、いつ自分の家庭に関わるかわからない身近な問題です。

解体・活用・再生の3つの選択肢をワンストップで相談できる体制は、「どう処分すればいいか」という困りごとへの入口になります。

壊す以外の道も選べる空き家の未来をつくる、タミヤホームの取り組みの紹介でした。

よくある質問

Q. タミヤホームはどんな空き家の相談に対応していますか？

A. 解体・活用・再生の3つの方向でワンストップに対応しています。

「不動産ソリューション事業」「空き家再生事業」「リノベーション事業」を展開しており、状況に合わせた選択が可能です。

Q. 全国の空き家はどのくらいありますか？

A. 総務省の住宅・土地統計調査（2023年速報値）によると、全国の空き家数は900万戸を超え、過去最多となっています。

増加傾向は今後も続くと見られており、社会全体での取り組みが求められています。

Q. 空き家の「再生」と「リノベーション」の違いは何ですか？

A. 空き家再生は放置・老朽化した物件を活用できる状態に戻す取り組みで、リノベーションは既存の建物を改修して価値を高める工事です。

タミヤホームはどちらにも対応しており、状況に合わせた提案が可能です。

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