「腰を向けて寝られない」HGのハードゲイネタ誕生のきっかけは「ケンコバさん」…奇跡のブレイクから21年、「逃亡期間」を経た50歳“一発屋”の現在地

2005年、腰を振りながら「フォー！」と叫ぶ“ハードゲイ”キャラで一世を風靡したレイザーラモンHG氏。ブレイクから21年。「フォー！」という叫びや、奇抜な衣装に込めたこだわりとは何だったのか。“ハードゲイ”誕生の裏側から、ブーム終焉後に経験した「逃亡期間」、そして50歳を迎えた現在地までを聞いた。（前後編の後編）

【画像】「イケメン！」レイザーラモンHG氏の素顔と妻の住谷杏奈さん（写真／吉本興業提供）

やはりHGは鋼のメンタルだった…奇跡が重なったブレイクのきっかけ

――2005年にブレイクした“ハードゲイ”というキャラクターはいつ生まれたんですか？

レイザーラモンHG(以下、同) このキャラクター自体はブームがくる３年前の2002年ごろに大阪でやり始めました。

――ご自身で発案されたんですか？

もちろんです。当時、僕ら（レイザーラモン）は吉本劇場の最底辺にいて、月１回で１分の出番しかもらえていなかったんです。当時、お笑い人気の中心にいた女子中高生がネタを審査するシステムがあったんですが、僕らはプロレスコントとか“男ウケ”メインのネタばっかで、女子中高生に全くハマらなかった。だからもう「ウケへんでええわ」って振り切って、あえて変態下ネタキャラに徹したんです。

――あえて、“女子ウケ”とは真逆の方向に振り切ったと！

そうですね。「袖にいる芸人だけ笑かせばええわ」って感じで。だから当然、日の目を見ることはなく、社員からは「何してんの？」ってバカにされてましたね。

――そこから、何をきっかけにブレイクしたんですか？

2005年の初頭、TBSの『爆笑問題のバク天！』というバラエティ番組で、なかやまきんに君が、登場人物全員マッチョの「筋肉紙芝居」を披露するというコーナーがあったんです。きんに君とは、同じ新喜劇に所属してて、ジムも一緒で仲が良かったので、僕がその紙芝居の絵を担当したんです。

――ＨＧさん、絵お上手ですもんね！

きんに君優しいんで、「絵を担当したHGさんも一緒にいいですか？」と僕をバーターで出してくれたんです。僕としては「全国放送のテレビだし、これはチャンスだ」と思って、あの衣装を着て、ことあるごとに「フォー」って叫びながら腰振って、カメラの前に出ていったんです。

――めったにないチャンスですもんね！

そしたら当時のディレクターが「は⁈」ってなって。「君、誰⁉ きんに君メインなんだから前に出てくるな！」ってめちゃくちゃ怒られて。現場もピリついて。それでもめげずに前に出て、そのたびに「出てくるな！」って怒られるというやり取りを何度も繰り返して、収録が終わったんですよ。

――ＨＧさんって、やっぱり鋼のメンタルですよね（笑）。

その後、僕がやったことほぼ全カットされたんですよ（笑）。それでもカットしきれない部分があって、映像に映り込みはするんですよ。それをスタジオの爆笑問題さんや関根勤さんが見て「きんに君の後ろに、めちゃくちゃ個性ある奴おるけど、何もせえへんな」「あいつめっちゃ気になるな」って盛り上がったんですよ。

――いろいろやった結果、全カットされた映像が「逆に気になる」と盛り上がったんですね！

そう。それで次は僕一人にオファーがきたんです。「まずは実験的に使ってみよう」ってことで、新人ディレクター付けられたんですよ。しかも、その人がマジで、“ギャル男”みたいな人やって。ボロボロのジーパンはいて、頭ぼさぼさで、ハイテンションで「HGさん！ 行きましょう！」みたいな感じで（笑）。

――かなりノリが合いそうですね（笑）。

その人がすごい良かったんですよ。その人も初ロケで「何か結果残したろう！」って感じで。僕も東京出たてで、初めての全国番組で「何か爪痕残すぞ！」って２人の熱量が一致して、一緒にゲリラロケしまくったんですよ。当時は許可取りとか緩かったんで、ゲリラロケして通報されて逃げる、みたいなことばっかりやってました。

“ハードゲイ”キャラ誕生秘話、すべてのきっかけはケンコバだった

――そもそも“ハードゲイ”キャラはどのようにして生まれたんですか？

きっかけは、ケンコバ（ケンドーコバヤシ）さんなんです。彼がくすぶっている芸人を集めてイベントを開いてくれたとき、僕が滑り過ぎて、無意識に腰をクネクネしてたらしいんです。それに対し、ケンコバさんが「ハードゲイじゃないかい」ってツッコんで。

――そのケンコバさんのツッコミがきっかけ？

そうです。その「ハードゲイ」って言葉がすごい気になったんです。そこから大阪のゲイの重鎮の方にもお会いして、「ハードゲイって何ですか？」って聞くとこから始まって、勉強して…。

――えっ、HGさんって、すごい真面目ですね！

そう、僕、真面目なんですよ。そこで、「『ハードゲイ』って、派手でハードなスタイルだったり、『Gogoboy』っていうきわどい衣装でセクシーなダンスをするジャンルのことを言うんだよ」って教えてもらって。

――衣装にはどういうこだわりがあるんですか？

映画『ポリス・ストーリー』に出てくるゲイクラブの雰囲気や、アメリカの音楽グループ『ヴィレッジ・ピープル』のスタイルを参考にしています。あと、この腕のバンドは、イギリスのロックバンド「クイーン」のフレディ・マーキュリーに着想を得てつけてます。

――たしかに！ そう思うとすごい深いですね！

いろんなゲイの方々の格好を参考に、既製品を寄せ集めて作ったんですよ。

――ちなみに「フォー！」の誕生秘話は？

これもケンコバさんがきっかけなんですけど。新喜劇出たてのときに、奈良にある大学の学園祭に急遽、呼ばれたんですよ。そこで「なんか開口一番盛り上げなきゃいかんな」って思って出た言葉が、「奈良フォー」だったんです。

――それが始まりだったんですね（笑）。

海外ミュージシャンが「トウキョウ～」とか「オオサカ～」とか言うじゃないですか。僕は洋楽に憧れがあったし、趣味のプロレス観戦でも結構「フォー！」っていうレスラー多いんですよ。そういうのがミックスされて、追い詰められて出た言葉が、「奈良フォー！」だったんです。

――「奈良フォー！」に対する大学生の反応は？

どこの馬の骨か分からない奴が急に叫んで、盛り上がるわけないじゃないですか（笑）。しかも山奥の大学だったんで、その叫びでやまびこが聞こえたんですよ。「奈良フォーフォーフォー」みたいな（笑）。それをケンコバさんに愛のある感じでいじられて、「これおもろいんかな」って思ったのがきっかけです。

――じゃあ「フォー！」も、“ハードゲイ”キャラも、すべてはケンコバさんがきっかけだったと！

そうなんです。だからケンコバさんにはもう、腰を向けて寝れないですね。

ブレイク終焉後の「逃亡期間」から現在まで

――ブームはどれくらい続いたんですか？

僕は“2005年担当”です。一発屋って基本的に１年しか担当できないんですよ。もちろん僕としては永遠に走り続けるつもりだったんですけど、そこに小島よしおが現れたので。

――小島よしおさんが出てきたときは、率直にどんなお気持ちでしたか？

いやもう、衝撃でしたね。僕も半裸芸人として、真冬の凍った湖の上でかまくら作ったりとか、体を張った寒いロケをかなり頑張っていたんですけど、小島よしおは海パン一丁で“最低限の面積”。もう僕のほうが厚着に見えるくらいで（笑）。

それであのハイテンションで「おっぱっぴー」「ウェー」っていう、わけのわからないギャグを繰り出してくる。見事にバトンを持っていかれましたね。

――ブーム終焉後はどのように過ごされていたんですか？

今でこそ胸を張って「どうも！ 2005年担当の一発屋です」って言えるんですけど、仕事が減ってくると『あの人は今』みたいな“一発屋くくり”の仕事が来始めるんですよ。でもやっぱり認めたくない。だからまずは断るんです。それは“一発屋あるある”で、僕らはこれを「逃亡期間」って呼んでます。

――その「逃亡期間」から、どうやって抜け出したんですか？

かつて一発屋と言われて数年間潜伏していた有吉弘行さんが、あだ名芸で再ブレイクし始めた頃に「最近の一発屋事情」という企画に声をかけてくれたんです。僕は有吉さんが大好きだったので、「有吉さんがやる企画なら行ってみよう」と思って、初めてそういう“一発屋くくり”の仕事を受けました。

――実際に現場に行ってみた感想は？

現場行ったら、ダンディ坂野さんや長州小力さんとか、僕と同じ境遇の人が楽屋にいっぱいいて、すごくホッとしたんですよ（笑）。

――まさに安心感のような？

そうですね。「俺ずっと独りで走ってたけど、仲間おったんや」みたいな感じで（笑）。気持ちがすごく和らいでから、“一発屋くくり”の仕事も徐々に受けるようになりました。

――その後、一発屋同士の交流はあったんですか？

衝撃的だったのは、2007年担当のムーディ勝山が、2008年早々に「自分は一発屋である」と認めて、自虐ネタを始めたことですね。そんなムーディから「HGさん！ 一緒にイベントやりましょうよ」って誘われて、「一発屋再生工場」というイベントを、僕とムーディとレギュラー（2004年担当）、三瓶（2002年担当）の５人で始めたんです。

――すごいですね！

そこから一発屋仲間が増え始めて、今では総勢40人ぐらいの「一発屋LINEグループ」があります。

――そんなLINEグループまであるんですか（笑）。

発起人はムーディ勝山で、会長はダンディ坂野さん。メンバーには、クールポコや髭男爵、スギちゃん、ゆってぃなど、事務所の垣根を越えて集まっています。今では「一発屋総選挙」や「一発屋紅白歌合戦」、「一発屋運動会」といったイベントも展開していて、そうした活動を通じて「我々は一発屋のバトンをつないでいます」って胸を張って言えるようになりました。

でも、いまだにひょっこりはんだけは、いくら誘ってもLINEグループに入ってくれないんですけどね（笑）。

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取材・文／木下未希 撮影／村上庄吾