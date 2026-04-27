昨季までDeNAでプレー…新天地では今季2登板で防御率1.64

米独立リーグのロングアイランド・ダックスに所属するトレバー・バウアー投手が26日（日本時間27日）、アトランティックリーグのランカスター・ストーマーズ戦でノーヒットノーランを達成した。

球団公式X（旧ツイッター）が「ダックス史上3人目のノーノー！」と伝えた。それによれば、7回制で84球のうちストライクが54球。歩かせたのはわずか1人で、7三振を奪う内容だった。試合は13-0で勝利した。

バウアーは試合後に自身のX（旧ツイッター）を更新し、「トレバー・バウアーは本当に最悪だ。奴は終わっている」と投稿した。今季これが2登板目で防御率は1.64となっている。

2020年にレッズでナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた右腕は、2023年途中にDeNAに電撃加入。19試合で10勝4敗、防御率2.76の好成績を残した。同年限りで退団し、2024年はメキシカンリーグでプレー。昨年2シーズンぶりにDeNAに復帰するも21試合で4勝10敗、防御率4.51に終わり、オフに自由契約となっていた。（Full-Count編集部）