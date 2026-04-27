日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3065（-2.0 -0.07%）
ホンダ 1293（-3.5 -0.27%）
三菱ＵＦＪ 2755（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 6462（+35 +0.54%）
三井住友ＦＧ 5365（+18 +0.34%）
東京海上 7133（-43 -0.60%）
ＮＴＴ 151（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2559（-6 -0.23%）
ソフトバンク 219（-1.2 -0.54%）
伊藤忠 1931（-9 -0.46%）
三菱商 4943（-7 -0.14%）
三井物 5776（-8 -0.14%）
武田 5300（-35 -0.66%）
第一三共 2480（-19 -0.76%）
信越化 6758（-10 -0.15%）
日立 5230（+1 +0.02%）
ソニーＧ 3232（+24 +0.75%）
三菱電 6020（+21 +0.35%）
ダイキン 21497（-68 -0.32%）
三菱重 4763（+25 +0.53%）
村田製 4946（+10 +0.20%）
東エレク 46468（+618 +1.35%）
ＨＯＹＡ 28649（+59 +0.21%）
ＪＴ 5794（-35 -0.60%）
セブン＆アイ 1906（-7 -0.37%）
ファストリ 70228（+138 +0.20%）
リクルート 7283（-25 -0.34%）
任天堂 7914（-39 -0.49%）
ソフトバンクＧ 6170（+207 +3.47%）
キーエンス（普通株） 65176（+1996 +3.16%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3065（-2.0 -0.07%）
ホンダ 1293（-3.5 -0.27%）
三菱ＵＦＪ 2755（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 6462（+35 +0.54%）
三井住友ＦＧ 5365（+18 +0.34%）
東京海上 7133（-43 -0.60%）
ＮＴＴ 151（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2559（-6 -0.23%）
ソフトバンク 219（-1.2 -0.54%）
伊藤忠 1931（-9 -0.46%）
三菱商 4943（-7 -0.14%）
三井物 5776（-8 -0.14%）
武田 5300（-35 -0.66%）
第一三共 2480（-19 -0.76%）
信越化 6758（-10 -0.15%）
日立 5230（+1 +0.02%）
ソニーＧ 3232（+24 +0.75%）
三菱電 6020（+21 +0.35%）
ダイキン 21497（-68 -0.32%）
三菱重 4763（+25 +0.53%）
村田製 4946（+10 +0.20%）
東エレク 46468（+618 +1.35%）
ＨＯＹＡ 28649（+59 +0.21%）
ＪＴ 5794（-35 -0.60%）
セブン＆アイ 1906（-7 -0.37%）
ファストリ 70228（+138 +0.20%）
リクルート 7283（-25 -0.34%）
任天堂 7914（-39 -0.49%）
ソフトバンクＧ 6170（+207 +3.47%）
キーエンス（普通株） 65176（+1996 +3.16%）