日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3065（-2.0　-0.07%）
ホンダ　1293（-3.5　-0.27%）
三菱ＵＦＪ　2755（-0.5　-0.02%）
みずほＦＧ　6462（+35　+0.54%）
三井住友ＦＧ　5365（+18　+0.34%）
東京海上　7133（-43　-0.60%）
ＮＴＴ　151（-0.5　-0.33%）
ＫＤＤＩ　2559（-6　-0.23%）
ソフトバンク　219（-1.2　-0.54%）
伊藤忠　1931（-9　-0.46%）
三菱商　4943（-7　-0.14%）
三井物　5776（-8　-0.14%）
武田　5300（-35　-0.66%）
第一三共　2480（-19　-0.76%）
信越化　6758（-10　-0.15%）
日立　5230（+1　+0.02%）
ソニーＧ　3232（+24　+0.75%）
三菱電　6020（+21　+0.35%）
ダイキン　21497（-68　-0.32%）
三菱重　4763（+25　+0.53%）
村田製　4946（+10　+0.20%）
東エレク　46468（+618　+1.35%）
ＨＯＹＡ　28649（+59　+0.21%）
ＪＴ　5794（-35　-0.60%）
セブン＆アイ　1906（-7　-0.37%）
ファストリ　70228（+138　+0.20%）
リクルート　7283（-25　-0.34%）
任天堂　7914（-39　-0.49%）
ソフトバンクＧ　6170（+207　+3.47%）
キーエンス（普通株）　65176（+1996　+3.16%）