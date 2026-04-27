ヘンク伊東純也がスタンダール・リエージュ戦で先制点をアシストした

ベルギー1部ヘンクの日本代表MF伊東純也が現地時間4月25日のプレーオフ2第5節スタンダール・リエージュ戦に先発出場し、正確無比な右足のクロスで先制点をアシストした。

伊東は4試合連続でスタメンを名を連ねた。0-0まま進んで迎えた後半28分、右サイドでパスを受けた伊東はゴール前の状況を確認して、インスイングのクロスボールをエリア内へ蹴り込んだ。放物線を描いたボールはファーサイドのFWアーロン・ビブの頭にドンピシャリで、ヘディングシュートで試合の均衡が破れた。

33歳のスピードスターが記録した今季4アシスト目を「DAZN」の公式Xは「まさに精密機械」と投稿。「美しいピンポイントクロス」「完璧」「職人技」「ほんとクロスうまい」と称賛の嵐となった。

リードを奪ったヘンクだが、終了間際に追いつかれて1-1のドローで決着。伊東はフル出場。MF横山歩夢も後半39分から途中出場したが、勝ち点3を手にすることはできなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）