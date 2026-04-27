今回は勝ち馬が強かった。4馬身1/4差の完敗を喫したが、日本のスプリント王としての意地は見せて2着を確保した。道中はカーインライジングをマークする位置で運び、直線では懸命に追いすがったものの、その差は詰まらず離される一方。それでも最後まで脚を伸ばして2番手を死守し、他の強豪勢には先着した。

2着 サトノレーヴ

J.モレイラ 騎手

「本当に一生懸命に走ってくれる、まさに戦士のような馬です。ただ今回は、世界一のスプリンターと言えるような相手に当たってしまいました。それでも彼のパフォーマンスにはとても満足しています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー5R・チェアマンズスプリントプライズ（G1・3歳上・芝1200m・8頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、Z.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着に日本馬のサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）、3着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）が入った。勝ちタイムは1:07.10。

【チェアマンズスプリントプライズ】強すぎる！カーインライジング異次元の走りで20連勝…サトノレーヴは2着

世界最強スプリンターが圧倒、サトノレーヴは歯が立たず

カーインライジングが連勝記録を更新し、20連勝を達成した。レースでは直線で軽く仕掛けられると一気に加速し、他馬を寄せ付けない走り。ゴール前では余裕すら感じさせる内容で、後続を突き放した。2着には日本から参戦したサトノレーヴが入り、しっかりと脚を伸ばしたものの差は詰まらず。現役最強スプリンターが異次元の走りで力を改めて示す一戦となった。

【全着順】

1着 カーインライジング

2着 サトノレーヴ・日 J.モレイラ

3着 レイジングブリザード

4着 ファストネットワーク

5着 コマンチェブレーブ

6着 ヘリオスエクスプレス

7着 トモダチココロエ

8着 ビューティーウェイヴス