「プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ）

昨年１２月２９日に再デビューしたフワちゃんが、衝撃の大金星を挙げた。元ワンダー王者の安納サオリ（３５）と一騎打ちで激突し、コーナー最上段からのムーンサルトプレスを初披露するなど観客をどよめかせ、最後は師匠・葉月（２８）から授かった直伝、葉・月ストラル（ラ・マヒストラル）で丸め込んで３カウントを奪取。年間最大のビッグマッチで、シングル初勝利も記録したフワちゃんは「本当にうれしい」と号泣した。

再デビュー４カ月の新人が大入りの横浜アリーナを騒然とさせた。フワちゃんは“おふざけ”封印の真剣な表情で、開始前のジャーマン・スープレックスで奇襲。逆に百戦錬磨のベテランからジャーマン３連発を食らうなどピンチの連続だったが耐え抜くと、コーナーからの場外プランチャ、ミサイルキック３連発などで懸命にやり返した。

さらに衝撃の展開が待っていた。後頭部、そして前から閃光魔術を連発した後「いくぞ！」とコーナー最上段に登った。ザワザワ…と会場がどよめく中、意を決したフワちゃんが飛び上がり、ムーンサルトプレスを初披露。返されたものの、最後は師匠の技であるラ・マヒストラルで殊勲の３カウントを奪った。

格上からの金星でシングル初勝利を挙げ、「よっしゃー。生まれて初めて自分の力で勝ったぞ！忘れられない記念日になった。師匠の技で取ったのは本当にうれしい。不意打ちで勝てるのは新人の醍醐味（だいごみ）」と狂喜乱舞。葉月からは公開説教を受けたこともあったが、「３年前に（テレビで）プロレスをやった時から責任を持って育ててくれる師匠に巡り合えてうれしい」と号泣した。

衝撃のムーンサルトプレスを放った際に左手を痛めたが、喜びが勝る。「怖かった。目も痛い。プロレスって本当に痛い。でも、アドレナリンが出ているから痛くない。ありがとうございました」。まがうことなき“プロレスラー”として胸を張った。