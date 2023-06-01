プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「揚げ肉ジャガ」 「ニラとシラスの厚焼き卵」 「ミツバとカニカマのワサビ和え」 の全3品。
ご飯をもっと食べたくなる。季節の新ジャガやミツバを使った春を感じる和食献立。

【主菜】揚げ肉ジャガ
新ジャガは皮ごと揚げるととっても美味しい。あっさりしがちな肉ジャガが男性も好むパンチのある味に変身。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：647Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

新ジャガイモ  4個(250g)
豚バラ肉  (薄切り)150g
ニンジン  1/3本 玉ネギ  1/2個
サヤインゲン  5本 ＜調味料＞
  酒  大さじ3
  みりん  大さじ3
  きび砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ3
＜昆布水＞
  昆布  (刻み)3g
  水  150ml
揚げ油  適量

【下準備】

新ジャガイモとニンジンは皮ごときれいに水洗いし、水気をしっかり拭き取る。新ジャガイモは大きい場合は2〜3等分に切る。ニンジンは乱切りにする。

©Eレシピ


玉ネギは幅2cmのくし切りにする。サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ4〜5cmに切る。

©Eレシピ


＜昆布水＞の材料を合わせ、昆布が柔らかくなるまで置く。

©Eレシピ


柔らかくなるまで置く時間は調理時間に含みません。

【作り方】

1. 鍋に新ジャガイモを入れ、常温の揚げ油をジャガイモがかぶるくらい注ぎ入れ、中火にかけて揚げる。竹串がスッと通ったら取り出し、油をきる。

©Eレシピ


2. (1)の油でニンジンとサヤインゲンを素揚げする。ニンジンは竹串がスッと通ったら取り出す。サヤインゲンはサッと揚げ、油をきる。

©Eレシピ


3. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。豚バラ肉を広げて入れ、玉ネギを加えたらひと混ぜする。蓋をして2〜3分煮る。

©Eレシピ


4. (3)に揚げた新ジャガイモとニンジンを入れ、＜昆布水＞を加える。落とし蓋をして5〜6分煮る。

©Eレシピ


5. サヤインゲンを入れ、混ぜ合わせてひと煮たちしたら火を止め、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ニラとシラスの厚焼き卵
卵焼きを栄養豊富にアレンジ。ニラの香ばしさとシラス干しの塩味が卵とよく合います。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：144Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

卵  2個
ニラ  1/2束
シラス干し  大さじ2
水  大さじ2
きび砂糖  小さじ1
ゴマ油  小さじ2

【下準備】

ニラを幅5mmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに卵、水、きび砂糖を入れ、しっかり混ぜる。白身と黄身が混ざったらシラス干しを加える。

©Eレシピ


2. 卵焼き器に半量のゴマ油を入れ、中火にかける。ニラを炒め、分量外の塩少々を振る。(1)に入れ、混ぜ合わせる。

©Eレシピ


3. 卵焼き器に残りのゴマ油を入れて中火にかけ、(2)の卵液を1/3量流し入れる。

©Eレシピ


4. 表面が半熟になったら卵を巻く。3回に分けて卵液を流し、厚焼き卵を焼く。食べやすい大きさに切り分け、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ミツバとカニカマのワサビ和え
市販の麺つゆを使って簡単に。ミツバの香りとワサビの刺激で大人の味に。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：37Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ミツバ  2束
カニ風味カマボコ  4本 ワカメ  (干し)2g
麺つゆ  (3倍濃縮)大さじ1
練りワサビ  少々

【下準備】

ミツバは根元を切り落とし、根元から熱湯に入れる。ゆで上がったら水に取り、粗熱が取れたら水気を絞って長さ3cmに切る。カニ風味カマボコは細くほぐす。

©Eレシピ


ワカメは、ミツバをゆでた鍋でサッとくぐらせてもどす。水気をきり、大きければ細かく刻む。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにミツバ、カニ風味カマボコ、ワカメを入れ、麺つゆと練りワサビで和える。器に盛る。

©Eレシピ