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YouTubeチャンネル「ぼーでんのひとりごつ」のぼーでんが、「【ちいかわ最新情報】ちいかわベーカリー、これだけは要注意。」と題した動画を公開した。動画では、「ちいかわベーカリー」の期間限定メニューや、続々と登場する新商品の最新情報を速報形式で解説している。



今回の主眼は、ちいかわとハチワレの誕生日を記念した「ちいかわベーカリー」の期間限定メニューである。バースデー帽子をかぶった特別仕様のパン（各税込660円）やドリンク（各税込790円）が登場する。テイクアウトドリンク1杯注文ごとに好きな絵柄のオリジナルコースターが1枚もらえるほか、税込3,300円購入ごとにランダムでA5ミニクリアファイルが配布される。ただし、クリアファイルの配布は1会計につき最大2枚までのため、全2種を揃えるには「1会計で1発でコンプを目指す、いわゆる神引きをするしかない」とぼーでんは語った。



さらに、最も注意すべき点として販売店舗を挙げた。現在ラフォーレ原宿でポップアップショップが展開されているが、今回の限定メニューは東急プラザ表参道「オモカド」にあるちいかわベーカリー店舗のみでの販売となるため、「絶対に中には知らんと行く人も現れるかと思うんで、ここは確実におさえておきましょう」と注意喚起した。



その他、5月1日より発売されるバースデーキャンドルをはじめ、サマー＆ランチグッズ、Tシャツフェス2026の開催、ちいかわパークの新グッズ（ライティングマスコットや草むしり検定証の小物チャームなど）を多数紹介。また、フジテレビ本社1階に期間限定で展示されている「乗れるトミカ」のフォトスポットについても触れた。



推しの誕生日を祝う期間限定メニューや新グッズは順次発売されるため、ファンは販売店舗や開始日を事前に確認して足を運ぶと良さそうだ。