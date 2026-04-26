2026年夏ごろにグラビア卒業することを発表し話題になった グラビアアイドルの天木じゅんさんが、FLASHに登場。サプライズ卒業撮を披露しました。



【写真】M字開脚や手ブラ、変形水着…天木じゅんさん「目に焼き付けて」

149センチの小柄ボディに95センチの豊満Iカップバストというミニマムグラマーなプロポーションで、長らくグラビア界のトップランナーとして活躍する天木さん。FLASHの8ページのグラビアを撮影したのは、なんと親友であるタレント・永尾まりやさん。天木さん本人にはサプライズで進められた撮影の裏話を明かしたロングインタビューと合わせて必見です。



天木さんは自身のXで「撮影当日にサプライズ！ カメラマンさんが、誰でしょう？？ 詳細は、雑誌を見てね 見つけたらお家に連れて帰って」とコメント。撮影時のオフショットを公開しています。



【天木じゅんさんプロフィール】

あまきじゅん 30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動中。3月に今夏でグラドルとしての活動を卒業することを発表。6月7日（日）に東京・Studio Bootyにてイベントを開催予定。最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）