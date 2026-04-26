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【今週のAIトレンド丸わかり】DeepSeekの最新モデルDeepSeek-V4/これまでで最も賢いAIモデルGPT-5.5/Claude CodeとClaude Coworkの5つの新機能

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【今週のAIトレンド丸わかり】DeepSeekの最新モデルDeepSeek-V4/これまでで最も賢いAIモデルGPT-5.5/Claude CodeとClaude Coworkの5つの新機能」を公開した。動画では、「ここ1週間の間にリリース（発表）された最新のAIツールの概要と使い方」と「AI関連の最新ニュース」を網羅的に紹介している。



前半の「最新AIツール」のコーナーでは、中国勢の活発な動きをピックアップ。DeepSeekの「DeepSeek-V4 Preview」やMoonshot AIの「Kimi K2.6」、アリババの「Qwen3.6-27B」、Xiaomiの「MiMo-V2.5-Pro」、テンセントの「Hy3 preview」などが一斉にオープンウェイトで公開されたことを解説した。さらに、OpenAIからはこれまでで最も賢いとされる最新モデル「GPT-5.5」や、日本語の描写能力に優れた画像生成AI「GPT Image 2」が発表されたことに言及。また、Anthropicの「Claude Code」「Claude Cowork」への新機能追加、Googleの「Gemini Deep Research」など、主要AIモデルのアップデートが続々と行われていることを伝えた。



後半の「最新AIニュース」では、スペースXがAIコーディングツールを手掛けるCursorを買収する権利を獲得した話題や、Google Cloudによる「Gemini Enterprise Agent Platform」や新世代AIチップ「TPU」の発表を取り上げた。さらに、GoogleやAmazonによるAnthropicへの巨額投資、NECとAnthropicの戦略的協業など、Anthropicをめぐる業界の動きも活発化していると分析。その他、GitHub Copilotの新規サブスクリプション一時停止や、メタのAI投資コスト補填に向けた従業員削減、ソニーによる卓球AIロボット「Ace」の発表など、多岐にわたるトピックを紹介した。



動画のコメント欄には、紹介された記事やツールのリンクがまとめられている。動画では「AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、日々の業務や学習に最新AIを活用することを推奨して動画を締めくくった。