渋谷駅C1出口から徒歩約6分。カセットテープで音楽を楽しめるカフェ「CASSE」が見えてきます。サブスクリプションの音楽配信サービスが主流となった現代で、カセットテープ音楽を楽しむことができる体験型カフェ。再生や巻き戻しといった少し手間のかかる動作も、アナログならではの楽しさのひとつとして体験できます。

「CASSE」は、若い世代の人たちにもカセット音楽をカジュアルに体験してほしいという思いからオープン。カセットプレイヤーから流れる音色は、どこか懐かしくもあり新鮮さも感じます。

店内は、ゆったりと音楽を聴くことができる広々とした空間。温かく優しい明かりに包まれて、心地よい時間を過ごせます。体にフィットする曲線が特徴のカステリチェアは、ストレスなく音楽を楽しんでほしいと選んだそう。

横並びの席では、一緒に訪れた人と音楽の話で盛り上がっている光景も。お互いが選んだカセットを聴きあったり、いつもは聴かないジャンルの曲を聴いたりと楽しみ方はさまざま。



店内には約150本のカセットテープが並んでいて、洋楽や邦楽、K-POPなど昔懐かしい名曲から最新アーティストの楽曲まで幅広く楽しめます。今後もお客さんからのリクエストに応じて追加していく予定なのだそう。

カセットは、CDと同じようにアーティストごとにジャケットデザインに個性があり、聴くだけでなく“見る楽しさ”も魅力です。洋楽ではテイラー・スウィフト、K-POPはBLACKPINK、日本の楽曲では宇多田ヒカルやVaundyが人気なのだとか。ジャンルを問わずさまざまな音楽の世界をカセットテープで味わえる「CASSE」ならではの楽しみ方です。

お店はワンドリンク制のチャージスタイル。注文後にカセットテープの取り扱い動画で使い方を確認してから、プレイヤーとヘッドセットをひとり1台借りることができます。動画だけでなく説明書も用意されているので、初めてでも安心。英語表記もあるため、海外からのお客さんも気軽に楽しめます。

店内に並ぶカセットテープのなかから好きな1本を選んで、プレイヤーにセットして再生ボタンを押す。シンプルな操作ですが、普段音楽を聴くときにはない動作で新鮮です。

少し混ざるノイズもカセットならではの味。ざらついた音は、デジタルで味わえないアナログだからこその特別感があります。



「CASSE」では、音楽と一緒に楽しめるドリンクやフードメニューも魅力。音楽体験がより快適になるように作られたこだわりのラインナップを紹介します。

「カフェラテ Hot」715円

「CASSE」で一番人気のドリンクメニュー「カフェラテ」。音楽を聴きながら気軽に楽しめるよう、重たすぎない飲みやすさにこだわったのだそう。

やさしく注がれた甘さ控えめなミルクとコク深いエスプレッソが溶け合い、後味はすっきり軽やか。なめらかに仕上げられたカフェラテは重すぎず、最後のひと口まで楽しめる1杯です。

音楽に浸りながらゆっくりと味わうと、日々の疲れが癒やされ、心安らぐひとときを過ごせます。

「抹茶ラテ Hot」880円

ふわふわでクリーミーな泡が特徴の「抹茶ラテ」は、香り高く色鮮やかな厳選された国産抹茶を使用。甘さ控えめにすることで、抹茶本来のほろ苦さやうま味をしっかりと感じられるよう工夫したのだそう。

ひと口目はまろやかでやさしい口あたり。後から抹茶の深い香りがふわりと広がり、ほのかな渋みがアクセントになっています。

丁寧に泡立てたミルクは口の中でとろけるようになめらかで、抹茶の風味を引き立てる絶妙なバランス。ミルクのコクと泡のふんわり感が重なって最後まで飽きずに楽しめる上品な味わいです。

「レモネード Ice」660円

輪切りのレモンがのった「レモネード」。さわやかな酸味が広がる特製シロップにフレッシュなレモンを合わせた、爽快感のあるドリンクです。柑橘の風味が喉をすーっと通っていきます。フルーティーな甘さは、音楽を聴きながらゆったり楽しみたくなる味わい。ポップな曲に合わせて飲むと気分も上がりそう！

グラスに映るオレンジ色の美しいグラデーションも魅力。思わず写真を撮りたくなるさわやかなビジュアルです。



「カセットテープパウンドケーキ（チョコレート）」660円

「CASSE」の看板メニューが、「カセットテープパウンドケーキ（チョコレート）」。カセットテープのデザインがプリントされたるオリジナルボックスに入った、遊び心を感じるケーキです。お店の顔になるようなメニューとして、オープン前から企画されたのだそう。

しっとりとした生地に表面のザラメ砂糖がアクセントに。シャリッとした食感が楽しく、やさしい甘さが広がります。

「カセットテープパウンドケーキ（塩キャラメル）」660円もおすすめ。ほろ苦さと塩気が交わる味わいはリラックスタイムにぴったり。どちらも音楽と一緒に楽しめるこだわりのパウンドケーキです。

「オレオチーズケーキ」748円

「オレオチーズケーキ」は、オレオクッキーのザクザク食感が楽しい人気のスイーツ。ほろ苦いオレオクッキーとクリーミーで濃厚なチーズが絶妙にマッチしています。

2層になった生地は、上のチーズの甘いコクと下のチョコレートスポンジのダークな甘さのバランスが絶妙。重たすぎず、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

コーヒーやラテと合わせると、カセット音楽とともにゆったり過ごすカフェタイムがより特別なものに。食感も味わいも満足感たっぷりで、ぜいたくな音楽体験をアシストしてくれますよ。

左上から「Cap」3980円、「Coaster」880円、左下から「Plate」1850円、「Ice glass」2980円、「Mug」3500円

店内ではオリジナルグッズも多数販売。実際にカフェで使用されているグラスやマグカップ、レコード型のコースターなどが人気です。音楽好きな人へのおみやげやギフトにもぴったり。家でもカフェ気分を味わえちゃいます。

音楽をゆっくり楽しみたい人は、平日のオープンから13時頃までの時間帯がおすすめ。夜はまた違った雰囲気を楽しむことができて、日中とは変わってよりしっとりとした空間で音楽を楽しめます。

デジタルでは味わえないカセット音楽の魅力。ぜひ「CASSE」の落ち着いた空間で体験してみてはいかがでしょうか。

■CASSE 渋谷（かっせ しぶや）

住所：東京都渋谷区渋谷3-2-13 高橋ビル1F

TEL：無し

営業時間：11〜21時（20時30分LO）

定休日：無休



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Photo・Text：鍛治美月（vivace）



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