Perfume、アリーナツアー＆東京ドーム公演を完全収録した映像作品『“ネビュラロマンス”－完全版－』ティザー映像公開

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Perfumeの2025年のアリーナツアー＆東京ドーム公演を完全収録した映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』（5月27日リリース）のティザー映像が公開された。

■アリーナツアーおよび東京ドーム公演をそれぞれ単体で楽しめる通常盤も同時リリース

映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』は、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して2025年に開催された全国アリーナツアー『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1』ファイナル公演（4月20日）と、周年の締めくくりとなった『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』（9月23日公演）を収録した、Perfumeの節目を象徴する2つの公演を、完全版としてパッケージ化した作品。

特典映像として各地のMCや「P.T.A.のコーナー」ハイライト、アリーナツアーから厳選されたパフォーマンス映像、東京ドーム公演1日目のMCなど、約147分に及ぶ映像も収録予定となっており、ライブの熱量とともに、ツアーの軌跡を多角的に追体験できる内容となっている。

コロナ禍により中止を余儀なくされた前回の東京ドーム公演から5年。コールドスリープ前のラスト公演として再び同じ舞台に立つこととなった公演に込められた想いが詰まった本作。なお、完全版に加え、アリーナツアーおよび東京ドーム公演をそれぞれ単体で楽しめる通常盤も同時リリースされる。

■ライブビューイング、映画、映像作品。複数の体験が交差する『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』

なお、映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』の発売前には、Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、5月15日より全国公開。

本作は、長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎えるなかで下した決断、すなわち“コールドスリープ”に至るまでの過程を、長期密着の映像とともに描いたドキュメンタリー作品。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られている。

さらに、映画公開に向けたプロジェクト『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』が進行中。本作を受け取った観客の“感想（SIGNAL）”を起点に、上映イベントやライブビューイング、SNS施策などを通じて作品体験が広がっていく取り組みとなっている。

その一環として、5月12日・13日には、映像作品の発売を記念したライブビューイングの開催が決定。全国の映画館でアリーナ公演および東京ドーム公演の模様が上映され、大スクリーンで多くのファンとともにライブを体感できる機会となる。

また、映画公開後の感想投稿を起点としたSNS施策も展開予定。観客一人ひとりの“SIGNAL”が広がることで、作品の余韻が共有され、その延長線上で映像作品へとつながる導線が形成されていく流れだ。

ライブビューイングでの体験、映画でのストーリー、そして映像作品として手元に残るライブ。それぞれの体験が連動することで、Perfumeの25年の歩みと未来をより立体的に体感できるプロジェクトとなっている。

■リリース情報

2026.5.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』

2026.5.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1（通常盤）』



2026.5.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME（通常盤）』

■関連リンク

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/