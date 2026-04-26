2026年度「ケーズフロンティア」のレースアンバサダー（RA、レースクイーンから改称）ユニット「フロンティアキューティーズ」のメンバー・柏田徳花（かしわだ・のりか＝24）が24日、自身のSNSを更新し、BMWのオープンカー「Z4 e85」を入手したことを報告した。



【写真】Z4ゲットだぜ…その道のりは簡単ではなかった

「ドライブが好きでMTの免許去年取得しました」という柏田は、ミニスカ姿で初心者マークを貼ったZ4をアピール。「先日購入したmy carが車検から帰ってきました そして正式お披露目『BMW Z4 e85』」と紹介した。



さらに「車の個人売買で、幌の故障＆車検が今年の4月に切れることで無料で頂き、車検を通すところからスタートでした なんと車検整備の金額47万!!!」と車体そのものは無料だったが、車検を通すための整備費用が高額になったことを明かした。「リアサスペンションとヘッドライト、イグニッションコイル×6気筒が壊れててました たくさん壊れてた」と正直に吐露した。



ただ「せっかくなので希望ナンバーで自分のお誕生日の8月2日8282（ハニーハニー）にしました!」と前向き。「これから大切に乗っていきます」と宣言した。



（よろず～ニュース編集部）