フジ内部から「我々を悪く描きすぎでは」の声も 地上波のギリギリから配信でその先へ…異色警察ドラマ『東京P.D.』リアリティ追求の舞台裏

フジ内部から「我々を悪く描きすぎでは」の声も 地上波のギリギリから配信でその先へ…異色警察ドラマ『東京P.D.』リアリティ追求の舞台裏