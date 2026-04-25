ヘタフェvsバルセロナ スタメン発表
[4.25 ラ・リーガ第32節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)
※23:15開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 セバスティアン・ボセーリ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 26 ダビンチ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチ
FW 10 マルティン・サトリアーノ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 3 アブデル・アブカル
DF 12 アラン・ニョム
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 41 Jorge Montes
MF 14 ハビ・ムニョス
MF 44 Adrián Riquelme
FW 11 アブ・カマラ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 19 ルイス・バスケス
FW 23 アドリアン・リソ
監督
ホセ・ボルダラス
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
監督
ハンジ・フリック
※23:15開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 セバスティアン・ボセーリ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 26 ダビンチ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 3 アブデル・アブカル
DF 12 アラン・ニョム
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 41 Jorge Montes
MF 14 ハビ・ムニョス
MF 44 Adrián Riquelme
FW 11 アブ・カマラ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 19 ルイス・バスケス
FW 23 アドリアン・リソ
監督
ホセ・ボルダラス
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ルーニー・バルドグジ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります