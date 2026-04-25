[4.25 ラ・リーガ第32節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)

※23:15開始

<出場メンバー>

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 2 ジェネ

DF 15 セバスティアン・ボセーリ

DF 21 フアン・イグレシアス

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

DF 26 ダビンチ

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 6 マリオ・マルティン

MF 8 マウロ・アランバリ

MF 20 ベリコ・ビルマンチェビッチ

FW 10 マルティン・サトリアーノ

控え

GK 1 イジー・レターチェク

DF 3 アブデル・アブカル

DF 12 アラン・ニョム

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 17 キコ・フェメニア

DF 41 Jorge Montes

MF 14 ハビ・ムニョス

MF 44 Adrián Riquelme

FW 11 アブ・カマラ

FW 18 アレックス・サンクリス

FW 19 ルイス・バスケス

FW 23 アドリアン・リソ

監督

ホセ・ボルダラス

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 19 ルーニー・バルドグジ

MF 20 ダニ・オルモ

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります