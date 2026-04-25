23日（木）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は2026年度の女子ポーランド代表メンバーを発表した。

FIVB世界ランキング4位の女子ポーランド代表。2022年に就任したステファノ・ラバリーニ監督が引き続き指揮を執る。

今回招集されたのは26選手。昨シーズンにセリエAのコネリアーノで女子日本代表の関菜々巳とチームメイトだったマルティナ・ウカシクや、オポジットのマグダレナ・スティシャクらが順当に選出された一方、昨年までチームのキャプテンを務めたアグニェシュカ・コルネルクは代表を引退。日本の群馬グリーンウイングスでプレーしているオリビア・ロジャンスキは代表入りを辞退している。

ポーランドは今回選出されたメンバーで、6月に開幕するバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026などの国際大会を戦う。

■女子ポーランド代表 2026年度登録メンバー



▼アウトサイドヒッター

マルティナ・チルニャンスカ

パウリナ・ダマスケ

モニカ・ランプコフスカ

マルティナ・ウカシク

ナターシャ・オルゾウ

ユリア・オルゾウ

ユリタ・ピアセツカ

ヴェロニカ・シュラゴフスカ



▼ミドルブロッカー

マグダレナ・ユルチク

ナタリア・ケヘル

マヤ・コプト

アンナ・オビアワ

マルタ・オルジウォフスカ

ソニア・ステファニク



▼オポジット

オリヴィア・シエラツカ

マルヴィナ・スマジェク

マグダレナ・スティシャク

ユリア・シュチュロフスカ



▼セッター

ユリア・ビンチツカ

アリツィア・グラブカ

ガブリエラ・マカロフスカ＝クレジ

カタジナ・ヴェネルスカ



▼リベロ

クラウディア・ウィドゥフ

ユスティナ・ウイシャク

カロリーナ・パンツェヴィッチ

アレクサンドラ・シュチグウォフスカ