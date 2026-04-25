コルネルク引退の女子ポーランド代表がメンバーを発表！ ウカシクやスティシャクらが選出
23日（木）、ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は2026年度の女子ポーランド代表メンバーを発表した。
FIVB世界ランキング4位の女子ポーランド代表。2022年に就任したステファノ・ラバリーニ監督が引き続き指揮を執る。
今回招集されたのは26選手。昨シーズンにセリエAのコネリアーノで女子日本代表の関菜々巳とチームメイトだったマルティナ・ウカシクや、オポジットのマグダレナ・スティシャクらが順当に選出された一方、昨年までチームのキャプテンを務めたアグニェシュカ・コルネルクは代表を引退。日本の群馬グリーンウイングスでプレーしているオリビア・ロジャンスキは代表入りを辞退している。
ポーランドは今回選出されたメンバーで、6月に開幕するバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026などの国際大会を戦う。
■女子ポーランド代表 2026年度登録メンバー
▼アウトサイドヒッター
マルティナ・チルニャンスカ
パウリナ・ダマスケ
モニカ・ランプコフスカ
マルティナ・ウカシク
ナターシャ・オルゾウ
ユリア・オルゾウ
ユリタ・ピアセツカ
ヴェロニカ・シュラゴフスカ
▼ミドルブロッカー
マグダレナ・ユルチク
ナタリア・ケヘル
マヤ・コプト
アンナ・オビアワ
マルタ・オルジウォフスカ
ソニア・ステファニク
▼オポジット
オリヴィア・シエラツカ
マルヴィナ・スマジェク
マグダレナ・スティシャク
ユリア・シュチュロフスカ
▼セッター
ユリア・ビンチツカ
アリツィア・グラブカ
ガブリエラ・マカロフスカ＝クレジ
カタジナ・ヴェネルスカ
▼リベロ
クラウディア・ウィドゥフ
ユスティナ・ウイシャク
カロリーナ・パンツェヴィッチ
アレクサンドラ・シュチグウォフスカ
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